El festival benéfico «Un Kilo de Rock» vuelve en septiembre con su XII edición

La cuenta atrás ya ha comenzado. El próximo sábado 27 de septiembre de 2025 se celebrará la XII edición del festival benéfico «Un Kilo de Rock», un evento solidario y musical que se ha convertido en una cita imprescindible en la capital.

Organizado en memoria de N.H. Fernando Vázquez Macarro, el festival combina dos pasiones muy diferentes pero unidas por un mismo fin: la música rock y la solidaridad. La entrada simbólica es la donación de un kilo de alimentos no perecederos, que serán destinados a familias en situación de necesidad.

«Un Kilo de Rock» no solo es un punto de encuentro para los amantes de la música en directo, sino también una oportunidad para colaborar con una causa solidaria que cada año moviliza a cientos de personas.

De momento, la organización ha adelantado únicamente la fecha del evento, pero en los próximos días se darán a conocer los grupos participantes, el horario y la ubicación exacta de esta nueva edición.

A falta de un mes, la Hermandad organizadora anima a todos los vecinos y visitantes a reservar la fecha en el calendario para disfrutar de un festival único que demuestra, una vez más, que la música también puede ser motor de solidaridad.