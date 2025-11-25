'La Mujer Sola', una representación solidaria a beneficio de AOSA-TEA

El Taller de Teatro de Valverde del Camino celebrará el próximo viernes 28 de noviembre, a las 19:00 horas, una función solidaria en el Centro Social «Los Desniveles» de Huelva. La agrupación pondrá en escena «La mujer sola», una obra de Franca Rame y Darío Fo que aborda, una representación llena de profundidad emocional, que trata temas como la soledad, la dignidad y la resiliencia femenina.

La iniciativa tiene un carácter plenamente benéfico: la recaudación se destinará a la Asociación Onubense de Síndrome de Asperger y TEA (AOSA-TEA), entidad dedicada al apoyo, intervención y acompañamiento de personas con Trastorno del Espectro Autista y sus familias en la provincia.

Las entradas se pueden adquirir como donativo por valor de 8 euros, ya están disponibles a través de www.momotickets.com y en la sede de AOSA-TEA, ubicada en la Avenida de Alemania, 69 (Huelva). Para más información, la organización ha habilitado el teléfono 697 48 99 62.

Con esta propuesta cultural y solidaria desde la organizavión invitan a la ciudadanía a disfrutar de una obra de referencia dentro del teatro contemporáneo mientras se contribuye a una causa social de gran impacto en la comunidad onubense.