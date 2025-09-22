La campaña especial de la Policía Local de Aljaraque sobre el uso de patinetes concluye con una veintena de denuncias

La Policía Local de Aljaraque ha llevado a cabo, durante la primera quincena de septiembre, una campaña especial de control de vehículos de movilidad personal y sobre el uso de patinetes eléctricos de forma singular. Los agentes han realizado controles en diferentes puntos del municipio, tanto en dispositivos estáticos como en patrullas móviles, comprobándose la edad mínima para conducir -15 años-, se ha remarcado la prohibición de circular por aceras y zonas peatonales y el necesario respeto a la señalización y a los límites de velocidad, la obligatoriedad del uso de luces, elementos reflectantes y de protección, la prohibición del uso de auriculares, de teléfonos móviles y la conducción bajo los efectos de alcohol o drogas, entre otros aspectos.

La Policía Local ha controlado en esta campaña un total de 120 vehículos de movilidad personal y ha realizado 19 denuncias por incumplimientos de la normativa vigente.

Objetivo: mejorar la seguridad vial

El objetivo de la campaña desarrollada era mejorar la seguridad vial, garantizar el cumplimiento de la normativa y reducir los riesgos en la convivencia con peatones y vehículos.

El cuerpo de seguridad agradece a la mayoría de usuarios su comportamiento responsable, destacando que estos vehículos también están sujetos a normas de circulación y señalando, asimismo, que se seguirán llevando a cabo campañas de información y controles de forma permanente para garantizar un uso seguro y adecuado de los VMP en el municipio.