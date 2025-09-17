Mercado Medieval de Aljaraque: estas serán sus 40 actividades programadas, minuto a minuto

Aljaraque se prepara para retroceder en el tiempo con la celebración de su Mercado Medieval, que alcanza en 2025 su decimotercera edición. Del 19 al 21 de septiembre, la localidad hará de la recreación histórica una herramienta lúdica, consolidándose como una cita imprescindible tanto para los vecinos del municipio como para los miles de visitantes que cada año se suman a esta inmersión en el medievo.

El corazón de la localidad –concretamente la Plaza Cánovas, la calle La Fuente y la Plaza de la Constitución– será el espacio que albergará cerca de un centenar de puestos de artesanía y gastronomía. Mercaderes, artesanos y taberneros darán vida a este mercado que servirá de telón de fondo para una programación ininterrumpida. La experiencia busca ser totalmente inmersiva, llenando las calles con los sonidos y colores característicos de la Edad Media gracias a la participación de diversos grupos de teatro, música y animación.

La animación será una constante durante todo el fin de semana. El programa incluye una cuarentena de actividades que se sucederán sin apenas descanso. Habrá pasacalles musicales, actuaciones teatrales, exhibiciones de vuelos de aves rapaces, malabaristas y acróbatas que demostrarán sus habilidades. Uno de los puntos fuertes serán los combates medievales, que recrearán luchas de caballeros. Además, al igual que en la edición anterior, animales como camellos, llamas y burritos formarán parte del gran pasacalles inaugural, aportando un toque exótico y muy visual al desfile.

Para que nadie se pierda detalle, el mercado contará con un horario definido. La apertura oficial será el viernes a las 19.00 horas. El sábado y el domingo, las actividades comenzarán a las 11.00 horas. Ambos días se realizará una pausa al mediodía, entre las 15.30 y las 19.00 horas, para reanudar la programación por la tarde. El sábado, la jornada se extenderá hasta la 01.00 de la madrugada, mientras que el domingo el mercado cerrará sus puertas a las 23.00 horas. A continuación, se detalla el programa completo para no perderse ninguno de los espectáculos.

Viernes

19.00h. Apertura del mercado medieval. Todo el día en horario del mercado medieval. Demostración de Talleres y Atracciones Infantiles (Rincón Infantil, Atracciones Ecológicas, juegos del Medievo. Gran Campamento Medieval).

20.30h. Pasacalles de Inauguración (Salida desde el lateral de la Plaza de Abastos). (Grupos: Saltipunqui, Beltaine, Koko de Luxe, Portus Maris, Sacra Labry, Aires Africanos…).

22.00h. Pasacalles 'Los Reyes Gigantes' (Grupo Saltipunqui).

22.30h. Pasacalles 'Músicos y Bola de equilibrio' (Grupo Beltaine).

23.30h. Pasacalles 'Los Monstruos' (Grupo Saltipunqui).

24.00h. Espectáculo de Fuego. En plaza de la Constitución 'La Música y el Fuego' (Grupo Koko de Luxe).

Sábado

11.00h. Apertura del mercado medieval.

Todo el día en horario del mercado medieval. Demostración de Talleres y Atracciones Infantiles (Rincón Infantil, Atracciones Ecológicas, juegos del Medievo, Gran Campamento Medieval).

12.00h. Pasacalle con baile Aires Arábicos (Grupo Saltipunqui).

12.30h. Pasacalles 'Músicos y Bola de equilibrio' (Grupo Beltaine).

13.00h. Pasacalles 'Los Goliardos' (Portus Maris).

13.00h. Circo en la calle 'La Magia y el Hechicero' (Grupo Koko de Luxe).

13.30h. Pasacalle con baile 'Aires Arábicos' (Grupo Saltipunqui).

14.00h. Cuentacuentos Infantil 'Salta la Pulga' (Grupo Beltaine).

14.00h. Charla histórica y recreación de cocina medieval. En la plaza Cánovas (Grupo Portus Maris).

14.00h. Pasacalles de comedia 'Piratas del Nuncavisto' (Grupo Sacra Labrys).

14.30h. Circo en la calle 'Fantasía Oriental' (Grupo Koko de Luxe).

19.00h. Apertura del mercado medieval.

19.00h. Pasacalles 'Músicos y Bola de equilibrio' (Grupo Beltaine).

19.30h. Teatro de calle 'Soldados Sarracenos a Caballo' (Grupo Saltipunqui).

20.00h. Pasacalles 'El Rey y sus apuros' (Grupo Portus Maris).

20.30h. Circo en la calle 'Fantasía Oriental' (Grupo Koko de Luxe).

21.00h. Pasacalles de comedia 'De los libros se han escapado' (Grupo Sacra Labrys).

21.30h. Teatro de calle 'Soldados Sarracenos a Caballo' (Grupo Saltipunqui).

22.00h. Espectáculo: 'Combate real Medieval'. En plaza de la Constitución (Grupo Portus Maris).

22.30h. Circo en la calle 'Cuchilladas' (Grupo Koko de Luxe).

23.00h. Pasacalles nocturno de Máscaras 'Demonios Rojos' (Grupo Saltipunqui).

24.00h. Concierto de Música Folk. GRUPO MUSICAL BELTAINE. En la plaza de la Constitución.

01.00h. Espectáculos de Fuego. En Plaza de la Constitución. 'La Música y el fuego'.

Domingo

11.00h. Apertura del mercado medieval. Todo el día en horario del mercado medieval. Demostración de Talleres y Atracciones Infantiles (Rincón Infantil, Atracciones Ecológicas, juegos del Medievo, Gran Campamento Medieval).

12.30h. Pasacalles Sefardí 'La Danza del Candelabro' (Grupo Saltipunqui).

13.00h. Pasacalles 'El Rey y sus apuros' (Grupo Portus Maris).

13.00h. Pasacalles 'Músicos y Bola de equilibrio' (Grupo Beltaine).

13.30h. Circo en la calle 'La Magia y el Hechicero' (Grupo Koko de Luxe).

14.00h. Pasacalles Sefardí 'La Danza del Candelabro' (Grupo Saltipunqui).

14.30h. Cuentacuentos Infantil 'Salta la Pulga' (Grupo Beltaine).

15.00h. Circo en la calle 'Fantasía Oriental' (Grupo Koko de Luxe).

18.00h. Apertura del mercado medieval.

19.00h. Pasacalles 'Músicos y Bola de equilibrio' (Grupo Beltaine).

19.30h. Circo en la calle 'Fantasía Oriental' (Grupo Koko de Luxe).

20.00h. Espectáculo: 'Combate real Medieval'. En la plaza de la Constitución (Grupo Portus Maris).

20.30h. Teatro de calle 'La Boda Sefardí' (Grupo Saltipunqui).

21.00h. Pasacalles de comedia 'Con la Iglesia hemos topao' (Grupo Sacra Labrys).

21.30h. Pasacalles 'Músicos y Bola de equilibrio' (Grupo Beltaine).

22.00h. Espectáculo: 'Combate real Medieval'. En la plaza de la Constitución (Grupo Portus Maris).

22.30h. Circo en la calle 'Cuchilladas' (Grupo Koko de Luxe).

23.00h. Pasacalles de Clausura 'Siniestros Espantapájaros', 'Músicos y Bola de Equilibrios', 'Zancudo' (Grupos Saltipunqui, Beltaine y Koko de Luxe).