Mercado medieval en Aljaraque: pasacalles, combates, atracciones infantiles y exhibiciones de camellos y llamas

La agenda de ocio de las dos próximas semanas tiene una cita importante en Aljaraque, que acogerá el fin de semana del 19, 20 y 21 de septiembre la decimotercera edición del Mercado Medieval. El evento propone diversas actividades y talleres para vecinos y visitantes en esta experiencia que «será como viajar a la Edad Media», según destacan desde la Diputación.

El Mercado Medieval comenzará el viernes 19, a las 19,00 horas situándose en la Plaza Cánovas, toda la calle La Fuente y en la Plaza de la Constitución. Para inaugurar el mercado, se realizará un gran pasacalles que dará comienzo a las 20,30 horas desde la plaza de abastos.

Aljaraque será escenario de actividades dirigidas a todos los públicos con talleres y atracciones infantiles, espectáculos nocturnos, pasacalles musicales, actuaciones teatrales, exhibiciones de vuelos de aves rapaces, malabaristas, acróbatas, combates medievales, conciertos o espectáculos de fuego, entre muchas otras.

Esta XIII edición cuenta con una amplia programación de 40 actividades de todo tipo. Dispondrá de cien puestos variados, además de grupos de teatro, música y animación. También se podrán ver camellos, llamas y burritos, entre otros animales, al igual que el pasado año durante el pasacalles inaugural.

El mercado abrirá a las 19,00 horas de la tarde el viernes, y el sábado y domingo a las 11,00 horas de la mañana. El sábado se podrá disfrutar de todo lo preparado hasta la 01,00 horas de la madrugada y el domingo hasta las 23,00 horas. En ambos días habrá una pausa al mediodía, de 15,30 a 19,00 horas.