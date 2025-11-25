Asi será la nueva residencia de mayores de Palos de la Frontera

Palos de la Frontera ha iniciado las obras de su futura residencia de mayores, un centro diseñado para convertirse en «un verdadero hogar para 55 personas». Con el acto simbólico de la colocación de la primera piedra por parte de la alcaldesa de la localidad, Milagros Romero, el arquitecto municipal y representantes de la empresa adjudicataria de las obras comienza un proyecto basado en «el respeto y la gratitud por nuestros mayores».

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo, el proyecto, iniciativa del nuevo equipo de Gobierno, con un presupuesto superior a los cuatro millones de euros, está financiado íntegramente con fondos municipales. Además, se construirá sobre una parcela municipal de más de 2.400 metros cuadrados, de los cuales 1.500 estarán reservados para el edificio principal y el resto para zonas ajardinadas.

Se trata de una de las iniciativas «más ambiciosas» de los últimos años en el municipio, «tanto por su inversión como por su impacto social». La futura residencia estará lista en un plazo de 15 meses y dispondrá de 29 habitaciones (tres individuales y 26 dobles), organizadas en unidades de convivencia, repartidas en dos plantas con un gran patio central.

En total, se habilitarán 55 plazas en un entorno pensado para fomentar la autonomía y el bienestar de los residentes. En la planta baja se localizarán los espacios comunes como el comedor, la sala de visitas, jardines y las dependencias médicas y administrativas, mientras que en la planta superior estarán los dormitorios. Todo pensado para que la luz y la ventilación natural sean un distintivo de calidad, sin dejar a un lado las energías renovables.

Desde la perspectiva logística, considerando aspectos medioambientales, económicos y sociales para crear un entorno construido que «no solo cumpla con los estándares actuales de sostenibilidad, sino que también impulse un cambio positivo en la manera en que se aborda la edificación convirtiéndola en un hogar».

«Por encima de todo ello, está el equipo humano que formará parte de una marea muy especial en este proyecto. Profesionales cualificados y con experiencia que, ante todo, obsequiarían a nuestros mayores con un trato basado en el respeto y el cariño», ha destacado la alcaldesa.

La nueva residencia de mayores tiene un plazo de ejecución de 15 meses h24

Al acto acudieron un nutrido grupo de palermos pertenecientes a asociaciones, hermandades, entidades, empresas y trabajadores de la actual residencia que no quisieron perderse este «momento histórico» para todo el municipio.

Centro de día

El proyecto se completa con la creación de un centro de día que dinamizará la rutina de las personas mayores de la localidad. Un punto de encuentro y compañía, conversación para una sociedad «más alejada de estos valores fundamentales».

Además, la zona en la que se ubicará la nueva residencia se convertirá en los próximos años en «un eje vertebrador para Palos de la Frontera». Una urbanización que contará con la nueva Escuela Municipal Infantil Los Principies, un nuevo Instituto de Educación Secundaria Obligatoria y numerosas viviendas de protección oficial. Todo ello impulsado con medios municipales.