El pequeño pueblo de Huelva que las revistas de viajes definen como el mejor lugar del mundo para comer jamón

Una vía de la localidad concentra una sorprendente cantidad de bodegas, secaderos y pequeñas tiendas familiares dedicadas íntegramente al ibérico

Tres aldeas de la sierra de Huelva que tienes que visitar si quieres escaparte del mundo este otoño: apenas tienen habitantes

El pueblo de Huelva que enamora por su encanto rural: es conocido por su patrimonio, su belleza y su pasión por los caballos

Interior de un local del pequeño pueblo de Huelva que las revistas de viajes definen como el mejor lugar del mundo para comer jamón
Interior de un local del pequeño pueblo de Huelva que las revistas de viajes definen como el mejor lugar del mundo para comer jamón H24
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Huelva tiene una larga tradición ligada al jamón, especialmente en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde las dehesas permiten criar cerdos ibéricos en libertad y alimentados de forma natural, principalmente con bellotas. Este entorno y la experiencia de sus productores han consolidado a la provincia onubense como uno de los referentes del jamón ibérico.

Esa cultura está muy presente en la vida local de Huelva, con eventos tan conocidos como la Feria del Jamón de Aracena, que se celebra cada mes octubre y reúne a miles de visitantes. Asimismo, la revista 'Viajar' ha subrayado igualmente esta fuerte tradición al señalar una calle de un pequeño pueblo de Huelva como el mejor lugar del mundo para comer jamón.

El mejor lugar del mundo para comer jamón se encuentra en este pueblo de Huelva

Concretamente, dicha revista destaca un tramo de la carretera que conecta San Juan del Puerto con Cáceres, justo a la altura de la localidad de Jabugo, el municipio que da nombre a la Denominación de Origen Protegida más reconocida del país. Y es que, en el borde del pueblo, se concentra una sorprendente cantidad de bodegas, secaderos y pequeñas tiendas familiares dedicadas íntegramente al ibérico.

Carretera de San Juan del Puerto a Cáceres, a la altura de Jabugo
Carretera de San Juan del Puerto a Cáceres, a la altura de Jabugo H24

De esta forma, lo que antes era una vía secundaria se ha convertido en un punto de peregrinación para quienes buscan un jamón de máxima calidad. Así, en plena Sierra de Aracena, esta pequeña vía reúne establecimientos míticos donde los jamones cuelgan como auténticas piezas de colección.

Tiendas de la carretera de San Juan del Puerto a Cáceres, en Jabugo

  • Bodega Cinco Jotas

  • Supermercado Sánchez de Jabugo

  • Casa Miguel: Jamones y Embutidos

  • La Bodega de Manuel

  • Corteíbero

  • La Cañada de Jabugo

No existe en toda España otro lugar con una concentración tan alta de productores expertos y especializados en jamón de bellota, lo que explica por qué este rincón de Huelva haya sido señalado como el mejor sitio del mundo para disfrutarlo.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app