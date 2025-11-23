El pequeño pueblo de Huelva que las revistas de viajes definen como el mejor lugar del mundo para comer jamón

Huelva tiene una larga tradición ligada al jamón, especialmente en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde las dehesas permiten criar cerdos ibéricos en libertad y alimentados de forma natural, principalmente con bellotas. Este entorno y la experiencia de sus productores han consolidado a la provincia onubense como uno de los referentes del jamón ibérico.

Esa cultura está muy presente en la vida local de Huelva, con eventos tan conocidos como la Feria del Jamón de Aracena, que se celebra cada mes octubre y reúne a miles de visitantes. Asimismo, la revista 'Viajar' ha subrayado igualmente esta fuerte tradición al señalar una calle de un pequeño pueblo de Huelva como el mejor lugar del mundo para comer jamón.

Concretamente, dicha revista destaca un tramo de la carretera que conecta San Juan del Puerto con Cáceres, justo a la altura de la localidad de Jabugo, el municipio que da nombre a la Denominación de Origen Protegida más reconocida del país. Y es que, en el borde del pueblo, se concentra una sorprendente cantidad de bodegas, secaderos y pequeñas tiendas familiares dedicadas íntegramente al ibérico.

De esta forma, lo que antes era una vía secundaria se ha convertido en un punto de peregrinación para quienes buscan un jamón de máxima calidad. Así, en plena Sierra de Aracena, esta pequeña vía reúne establecimientos míticos donde los jamones cuelgan como auténticas piezas de colección.

No existe en toda España otro lugar con una concentración tan alta de productores expertos y especializados en jamón de bellota, lo que explica por qué este rincón de Huelva haya sido señalado como el mejor sitio del mundo para disfrutarlo.