Plantan 12.000 árboles en la ribera del arroyo Chorrito del Valle para frenar inundaciones en Aljaraque

El alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, y el concejal de Medio Ambiente, Samuel Murillo, han visitado la actuación de restauración hidrológico-forestal que se sigue ejecutando por el tramo urbano del Chorrito del Valle y que tiene como fin atenuar la problemática del arroyo.

El proyecto se encuentra en estas fechas en la fase de plantación. De esta forma, se están plantando doce mil árboles de ribera y de especies acompañantes, siendo las principales especies arbóreas álamos, fresnos y almeces y, como principales especies acompañantes, aparecen el mirto, lentisco, palmito, acebuche, labiérnago y otras especies aromáticas.

En primera instancia se está plantando en la zona donde ya se eliminó la caña y se colocó la malla, haciendo en ella aberturas al tresbolillo para cubrir bien la superficie y que la nueva planta pueda ocupar espacio y evitar que salga de nuevo la caña.

El alcalde de Aljaraque y el concejal de Medio Ambiente en la zona del Chorrito del Valle h24

Cano ha explicado que «una vez terminada la plantación en la zona de la malla se procederá a la plantación en el resto de la obra cubriéndose así los huecos donde no hay árboles o arbustos para crear un bosque de ribera continuo que reduzca la erosión, proporcione sombra y compita con la caña para que no se vuelva a instalar».

Una vez realizada la plantación se llevarán a cabo desbroces selectivos para eliminar la vegetación que pueda competir con las nuevas plantas, facilitando su desarrollo.