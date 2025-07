AUGC Huelva niega que haya refuerzos en seguridad ciudadana este verano

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Huelva sostiene que la llegada de 95 guardias civiles en prácticas a la provincia «no supone ningún refuerzo en seguridad ciudadana». Según la organización, la presencia de estos alumnos responde únicamente a «la segunda parte de su formación» y no a un incremento real de efectivos para la llamada operación verano.

AUGC critica que, pese a los anuncios en prensa sobre el aumento de patrullas, «estos guardias civiles no han sido destinados para reforzar la seguridad ciudadana y menos para la operación verano». La asociación recalca que algunos de los 95 alumnos ni siquiera estarán vinculados a tareas de seguridad ciudadana, sino que desarrollarán prácticas en otras especialidades o incluso fuera de la provincia.

La organización insiste en que «la incorporación de estos alumnos es la pauta habitual de cada año», y que, tras completar su formación, la mayoría solicita vacantes en otras comandancias, ya que «casi ninguno se queda en Huelva por falta de antigüedad».

AUGC subraya que, si realmente se pretendiera reforzar la seguridad en zonas turísticas, costeras y rurales, «se haría con guardias civiles profesionales, no con alumnos en prácticas». Recuerda que los alumnos no pueden prestar servicios en solitario y deben ir siempre acompañados de un profesional, lo que limita su operatividad. «En algunos puestos se les utiliza solos para recoger denuncias, pero deberían estar siempre acompañados, lo contrario pone en riesgo su futuro ante cualquier situación que no puedan solventar», advierte la asociación.

«Menos que en invierno»

El comunicado también denuncia que la plantilla de guardias civiles profesionales en Huelva «sigue siendo la misma que hace años o incluso peor», ya que parte del personal es desviado a otras especialidades o servicios burocráticos. Además, AUGC alerta de que «un tercio de la plantilla estará de vacaciones», lo que, sumado a la llegada de los alumnos, «apenas aumentará el número de patrullas en la calle». «Habrá incluso menos que en invierno debido a la merma de la plantilla por vacaciones; respecto al invierno hay un déficit de 400 guardias civiles», señala.

La asociación considera que para mejorar la atención al ciudadano y la prevención de incidentes «sería necesario convocar todas las plazas existentes en Huelva para guardias civiles profesionales y aumentar la plantilla en varios cientos de agentes». También propone restructurar la distribución del cuerpo y aplicar modelos que funcionan en otras policías, como turnos de 6x6 o agrupamientos en pequeñas comisarías con atención permanente.

Por último, AUGC advierte que «los ciudadanos pueden creer erróneamente que habrá un dispositivo de más de 95 guardias civiles», cuando la realidad es que «la mayoría de los cuarteles estarán cerrados y las patrullas tardarán en llegar a los avisos». La asociación concluye que «no existirá ningún refuerzo en la Comandancia de Huelva en la operación verano» y que serán los agentes destinados en los puestos de la costa quienes, «con su esfuerzo, salvarán la situación como se viene haciendo desde siempre».