El Ayuntamiento de Puebla recomienda a sus vecinos asegurar sus viviendas para evitar robos durante la Magna Mariana de Huelva

El altar de la Virgen de la Peña en La Puebla de Guzmán, vacío

La Puebla de Guzmán espera tal éxodo este fin de semana, cuando su patrona, la Virgen de la Peña, será una de las imágenes que participe en la Magna Mariana, que el Ayuntamiento no ha dudado en hacer un llamamiento a los vecinos.

Tras la reunión de la Junta Local de Seguridad, y en coordinación con la Guardia Civil, el Ayuntamiento ha recomendado a toda la ciudadanía «extremar las medidas de precaución». Así, desde el consistorio han emitido un comunicado en el que aconsejan «asegurar correctamente puertas y ventanas al salir del domicilio y evitar dejar dinero u objetos de gran valor en el interior de la vivienda».

Igualmente, se han adoptado medidas para tratar de evitar que los amigos de lo ajeno aprovechen la ocasión y «los servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado serán reforzados durante el fin de semana, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio».

«Agradecemos la colaboración de todos y todas para disfrutar de esta celebración con tranquilidad y seguridad», concluyen desde el Ayuntamiento, en un llamamiento realizado para tratar de evitar robos y asaltos en un fin de semana en el que se sabe que muchos de los vecinos no estarán en sus casas.

La Virgen de la Peña abandonó la Puebla de Guzmán el pasado martes rumbo a Huelva, donde aguarda en la parroquia de la Purísima Concepción su salida este sábado.

La Virgen de la Peña, ya en la iglesia de la Concepción reina del andévalo

Recomendaciones habituales

Como suele ser habitual en estos casos -romerías o fiestas-, de cara a este fin de semana es recomendable cerrar bien puertas y ventanas, además de tratar de aparentar que la vivienda está habitada, o avisar a nuestros vecinos si están de que alerten en caso de advertir cualquier situación anómala.

Es aconsejable además dejar los objetos o documentos de valor en un lugar seguro, y tener hecho un inventario, con fotografías, que puedan ayudar a identificarlos en el futuro. Siempre que se pueda, evitar comentar los planes con desconocidos o en las redes sociales es también una forma de no ponérselo fácil a los ladrones.

Cabe recordar que la Magna Mariana concentrará este sábado en la capital a miles de personas, muchas de ellas llegadas de la provincia, desde donde se acompañará a las vírgenes que participan en el evento, por lo que muchas poblaciones notarán la ausencia de buena parte de sus vecinos.