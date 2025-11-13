La borrasca Claudia azota la costa de Huelva y provoca una veintena de incidencias sin daños personales

El paso de la borrasca Claudia por la provincia de Huelva, que ha motivado la activación del aviso naranja por parte de la Aemet desde las 12.00 horas, ha dejado ya un rastro de más de una veintena de incidencias hasta las 17.00 horas. Los municipios del litoral como Ayamonte, Cartaya y la capital onubense concentran la mayoría de los problemas, consistentes principalmente en caídas de ramas, árboles, farolas y diverso mobiliario urbano, aunque por el momento no se han registrado daños personales.

DESTROZOS Arriba, un árbol derribado por el viento corta una calle en Cartaya, donde el temporal también ha provocado desperfectos en viviendas. Sobre estas líneas, el efecto que ha tenido el paso de Claudia por el Centro de Exposiciones y Congresos de Ayamonte h24

Cartaya es una de las localidades más afectadas, donde los numerosos problemas por la lluvia y el viento han llevado al Ayuntamiento a activar el Plan de Emergencias Municipal. Entre los daños más graves destaca el desprendimiento de parte del techo del gimnasio del colegio Juan Ramón Jiménez. Como medida de precaución, el consistorio ha decretado el cierre de todas las instalaciones municipales y la suspensión de las actividades deportivas y culturales durante la tarde, al tiempo que pide a los vecinos no salir de casa si no es «por extrema necesidad» mientras los operativos de emergencia trabajan para restaurar la normalidad.

En Ayamonte, el temporal también ha causado la caída de ramas y mobiliario urbano, además de provocar el desprendimiento de parte de la estructura del Centro de Exposiciones y Congresos y otros desperfectos en el edificio. Asimismo, el campo de golf de Isla Canela se ha visto igualmente afectado por los efectos de la borrasca.