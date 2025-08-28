Cuando Eusebio Poncela fue detective en las playas de Mazagón

El fallecimiento del actor Eusebio Poncela, conocido este miércoles, ha traído de vuelta a la memoria su paso por Mazagón, cuyos paisajes quedaron inmortalizados en 1986 durante el rodaje de un capítulo de la mítica serie 'Las aventuras de Pepe Carvalho'.

Considerado uno de los grandes nombres de la escena española, Poncela deja tras de sí interpretaciones memorables en películas como Arrebato (1979), La ley del deseo (1987) o Martin (hache) (1992), donde trabajó con algunos de los directores más importantes del país. Su carrera también estuvo marcada por la televisión, con papeles en producciones tan recordadas como Curro Jiménez (1978), Los gozos y las sombras (1982) o ésta que le trajo a Huelva.

Fue precisamente en la pequeña pantalla donde su figura quedó ligada para siempre a la costa onubense. En 1986, Poncela protagonizó el capítulo –titulado 'El mar, un cristal opaco'– de la serie 'Las aventuras de Pepe Carvalho'. En él, el detective creado por Manuel Vázquez Montalbán acude a la localidad a investigar el asesinato de una chica que vivía con su novio en una comuna en la playa.

El rodaje utilizó como escenarios algunos de los parajes naturales y rincones más emblemáticos de Mazagón, como sus característicos acantilados, las playas de Rompeculos, el Parador, el Arroyo Julianejo y la zona de las Casas de Bonares.

Con su fallecimiento desaparece una figura imprescindible de la interpretación en España, pero en Mazagón queda el recuerdo imborrable de su paso por estos escenarios únicos que, gracias a aquella grabación, forman parte ya de su legado artístico.