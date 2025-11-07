El inicio de las obras del tercer carril entre Almonte y El Rocío pone fin «a 35 años de espera y reivindicaciones»

Este viernes, y después de aplazarse la fecha la semana pasada por culpa de las fuertes inundaciones caídas en buena parte de la provincia de Huelva, han comenzado las obras de ampliación de la carretera entre Almonte y El Rocío (A-483) con la construcción de un tercer carril reversible reservado para autobuses y vehículos de alta ocupación (BUS-VAO).

La intervención supondrá la construcción de diez kilómetros de tercer carril para transporte público y vehículos de alta ocupación y, a su vez, la renovación integral de la carretera, que acumulaba mucho desgaste por su elevado tráfico. Por ese motivo, se va a renovar el firme con un asfalto sostenible, respetuoso con el medio ambiente y un sello cien por cien andaluz como son los Masa. Una reparación del firme que se sumará a la anunciada recientemente con el Plan de Asfaltado y que se iniciará en unos días en 11 kilómetros de esta misma carretera (A-483) entre Bollullos Par del Condado y Almonte.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y la consejera de Inclusión social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, han asistido al inicio de unos trabajos que, con una inversión de 28 millones de euros «ponen fin a 35 años de espera y reivindicaciones de los vecinos, los turistas y los trabajadores de Huelva».

Rocío Díaz ha remarcado que ha sido el Gobierno de Juanma Moreno el que «ha buscado la fórmula para ampliar esta carretera de manera sostenible, con fórmulas innovadoras y siguiendo las cautelas ambientales que requiere este entorno», en alusión a la proximidad con el Parque Nacional de Doñana». Igualmente, ha agradecido «el diálogo y la colaboración leal mostrada» durante este tiempo por el Ayuntamiento de Almonte y por la Hermandad Matriz, con la que se han mantenido numerosas reuniones.

Foto de familia de las autoridades esta mañana en en el comienzo de las obras del tercer carril en la A-483

Por su parte, Loles López, ha destacado que la colocación de la primera piedra de este tercer carril constituye «un hito que los onubenses llevábamos esperando más de 30 años, un proyecto que comienza a materializarse gracias al firme compromiso del Gobierno andaluz con Huelva».

La carretera A-483 tiene una longitud de unos 41 kilómetros, desde el enlace de la A-49 a la altura de Bollullos del Condado hasta el cruce con la A-494 en Matalascañas. Se trata de una carretera con importantes picos de demanda, sobre todo en época estival y la romería de la Virgen del Rocío. Además, cuenta con una alta densidad de accesos directos, la mayoría sin intersección regulada, y un firme que necesita una renovación.

La Consejería de Fomento ampliará la plataforma de manera que haya dos carriles de circulación normal, uno en cada sentido, y se habilite un tercer carril central reversibles para vehículos BUS-VAO en un tramo de 9,8 kilómetros (desde 13,870 hasta 23+630). El sentido de circulación se determinará en función de las demandas del tráfico mediante unos pórticos de señalización variable formados por paneles luminosos, apoyado en balizas colocadas en calzada. Se trata de un «sistema piloto diseñado específicamente para esta carretera en colaboración con el sector y el visto bueno de la DGT».

La implantación de la señalización necesitará canalizaciones eléctricas y de datos para que los equipos ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) conecte con el sistema de control y gestión de la DGT. Este paso es fundamental para obtener la información precisa de la apertura o cierre del carril reversible en el sentido en el que circula.

Reparación del Puente sobre el Arroyo de Santa María

Esta solución lleva aparejada la imposibilidad de efectuar giros a la izquierda de manera no regulada, por lo que se controlará todos los accesos de las propiedades colindantes mediante vías de servicio que conectan las fincas con cuatro glorietas de acceso a la carretera principal.

En paralelo, se reparará y ampliará el Puente sobre el Arroyo de Santa María, para que pueda contar con ese nuevo carril. Además, se prolongará por su margen derecha el paso inferior de lince existente en el kilómetro 20,9.

La inversión inicial, incluyendo contratos de obras, de asistencia técnica, expropiaciones y servicios afectados alcanza los 28 millones de euros, que están financiados por los fondos europeos FEDER para Andalucía 2021-2027. El plazo de ejecución estimado de las obras, que ejecuta la UTE Sando y Comsa, es de 36 meses. La asistencia técnica a la dirección de obra corresponde a la UTE Vsing Innova y Alma Ingeniería.