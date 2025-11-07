La Junta comienza a cumplir este viernes con una demanda histórica de Almonte

Este viernes 7 de noviembre comienzan oficialmente las obras para la construcción de un tercer carril en la A-483, que une Almonte con El Rocío y Matalascañas. La Junta de Andalucía comienza a cumplir así con una demanda histórica del municipio almonteño, que viene décadas soportando una alta circulación de vehículos y accidentes.

Los trabajos iban a comenzar el pasado jueves 30 de octubre, pero las intensas lluvias que cayeron el día anterior a ese dejaron el terreno impracticable y la Consejería de Fomento decidió aplazar el inicio de la materialización del proyecto.

En esta ocasión, si no hay ningún inconveniente imprevisto, comenzarán a trabajar las máquinas para ir acondicionando un tercer carril en paralelo a los dos existentes hasta ahora, uno para cada sentido.

Dos consejeras en Almonte

Está previsto que asistan al comienzo de las obras la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y la de Inclusión social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. Ambas han citado a la prensa a partir de las 12.30 horas a la altura del cruce del Polígono Matalagrana de Almonte, donde se iniciará el nuevo trazado.

El tercer carril de la A-483 es el denominado reversible BUS-VAO, pues está reservado a autobuses y vehículos de alta ocupación. Contará con paneles de mensaje variable y balizas desmontables para dirigir la circulación hacia un sentido u otro en función de la demanda de tráfico existente. Un sistema de gestión inteligente del tráfico (ITS) se encargará de la gestión y regulación de la circulación.

La realización de esta obra también conlleva la construcción de cuatro nuevas glorietas, destinadas a mejorar el acceso a la vía de la red de caminos rurales y propiedades adyacentes, que además redundarán en que haya más seguridad.

Este proyecto que cuenta con un presupuesto total de unos 28 millones de euros, afecta a un tramo de 10 kilómetros comprendido entre el punto kilométrico 13,8 de la vía, en el término municipal de Almonte, y la glorieta de acceso a El Rocío. Su plazo de ejecución previsto está situado en los 36 meses, por lo que debería estar finalizada la actuación a finales de año de 2028.

Una vez terminada, los conductores habituales de la A-483 pondrán disfrutar de una vía de comunicación con más fluidez y menos accidentes. Actualmente, transitan por esta carretera unos 20.000 vehículos al día, una cantidad que se duplican en momentos destacados como la Romería del Rocío, así como durante toda la temporada estival.