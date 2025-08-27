Mazagón, verano del 65: cuanto el turismo comenzaba a despegar en la Costa de la Luz

JOSE ANTONIO MAYO ABARGUES Mazagón 27/08/2025

El 28 de agosto de 1965, se celebró en Mazagón el Primer Festival Costa de la Luz, una cita que marcaría toda una época. El evento tuvo lugar en las instalaciones del desaparecido restaurante Refugio Puesta de Sol, a pie de la playa de Las Dunas, uno de los rincones más recordados por quienes vivieron aquellos veranos, que aún guardan en sus retinas los radiantes ocasos contemplados a través de sus amplios ventanales.

La velada, en la que fue elegida la Miss Costa de la Luz, estuvo amenizada por la popular Orquesta Florida, junto al vocalista Lupe Rex y el carismático cantante de color Foncho, que pusieron ritmo a una noche de música y alegría. El ambiente se prolongó hasta el amanecer con un animado concurso de parejas de baile, que convirtió la fiesta en todo un acontecimiento social.

El precio del cubierto fue de 160 pesetas, un detalle que hoy arranca sonrisas y nos transporta a una época de ilusión y de descubrimiento turístico en Mazagón.

¡Qué tiempos aquellos, en los que la Costa de la Luz comenzaba a brillar con luz propia!