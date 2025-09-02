Sabor a vino en La Palma: Noche Blanca con rutas por bodegas, conciertos, exposiciones y visitas culturales

Autoridades con el cartel de la Noche Blanca de la Cultura y el Vino

La Palma del Condado se prepara para vivir una experiencia única con la 'Noche Blanca de la Cultura y el Vino', un evento que fusiona arte, tradición, música, gastronomía y los excelentes vinos locales. La cita tendrá lugar este viernes 5 de septiembre, desde las 21.00 horas hasta las 03.00 de la madrugada, en diferentes espacios emblemáticos del municipio.

Con un programa repleto de actividades, vecinos y visitantes podrán disfrutar de degustaciones en las bodegas, conciertos en directo, exposiciones de arte, espectáculos flamencos y visitas al Conjunto Histórico, todo ello acompañado del inconfundible sabor de los vinos del Condado.

Apertura y espectáculo inaugural

La velada comenzará en la Plaza de España con el 'Taponazo de salida' a las 21:00 h, un brindis colectivo con vino de La Palma. Antes, a las 20.30 horas, la cantaora Lola Soto llenará de duende el escenario dentro del espectáculo 'Olé, Flamenco', continuando su actuación a las 21:30 h.

Ruta por las bodegas y experiencias enológicas

Las bodegas locales abrirán sus puertas para ofrecer degustaciones, maridajes y descuentos exclusivos, además de música en directo y propuestas culturales:

Bodegas participantes Bodegas Rubio (Calle Palos de la Frontera, 12) Degustación del vino Pedro Ximénez Perla Azul, exposiciones y música de cámara con el Cuarteto de madera de la Banda Municipal Ntra. Sra. del Valle (23:00 h).

Bodegas Magasé (Calle Blanca Paloma, 27) Degustaciones de sus vinos más reconocidos (21Setecientos, Magasé Ánfora, BdN y Tartis), tapas maridadas y actuación del grupo Sonanta a las 00:30 h.

Bodegas Vega Menacho (Calle Hinojos, 19) Música con el Dúo Voilà (23:00 h), degustación gratuita de vino Gentío, tapas variadas y sorteo de regalos.

Bodegas Garay (Avda. de Sevilla, 76) Actuaciones de la banda MRUA (22:30 y 00:30 h), tapas, cortador de jamón y exposición temática de videojuegos.

La noche también será cultural: exposiciones de escultura, pintura, fotografía y subidas a las torres de las Iglesias de San Juan Bautista y de la Ermita Castillo del Valle, con visitas a capillas y exposiciones de hermandades.

Gastronomía y animación

La experiencia se completa con una cuidada oferta gastronómica en bares, restaurantes y confiterías locales, que presentarán tapas y platos exclusivos elaborados con vino, brandy y vinagre de La Palma, así como dulces tradicionales con un toque enológico.

Además, la noche estará llena de animación itinerante, música en directo y sorpresas que harán de esta velada una cita inolvidable para los sentidos.

Sin duda, 'la Noche Blanca de la Cultura y el Vino' es una oportunidad para descubrir La Palma del Condado de una forma diferente, combinando tradición, arte y enoturismo en un ambiente único y festivo.