Endesa invierte 190.000 euros para adaptar la red eléctrica de Isla Cristina al aumento de población en verano

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, ha invertido 190.000 euros en el fortalecimiento de la red eléctrica de Isla Cristina, municipio que durante los meses de verano triplica su población.

Dentro de las actuaciones ejecutadas, un equipo de técnicos ha llevado a cabo la sustitución de 500 metros de cableado de media tensión. Para ello, se ha requerido la coordinación del Ayuntamiento para la apertura de zanjas, el desvío del tráfico y el tendido de cableado a lo largo de las calles Muelle Marina, Catalanes y avenida Padre Mirabent. Este nuevo cableado que se ha canalizado a lo largo de 500 metros cuenta con alta resistencia a la humedad y mayor capacidad de transmisión de potencia.

Asimismo, la compañía eléctrica ha automatizado el centro de transformación que abastece a estas calles, lo que permite el control remoto de las redes y la actuación a distancia, reduciendo los tiempos de intervención en caso de una puntual incidencia.

Estas actuaciones forman parte del Plan de Inversión de e-Distribución, destinado a renovar, automatizar y mejorar las redes eléctricas de Huelva, reforzando la resiliencia y la calidad del servicio, al tiempo que facilita la integración progresiva de energías renovables.