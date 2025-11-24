La llegada de los Reyes Magos en barco desde Portugal y los conciertos de Paco Candela y Tamara sobresalen en la Navidad de Ayamonte

El alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, ha dado a conocer, en la mañana de este lunes, la programación navideña de Ayamonte 2025, bajo el lema 'Ayamonte. Juntos hacemos Navidad', con el objetivo de «darle importancia y visibilidad a todas las personas, entidades, grupos y asociaciones que ponen su granito de arena para enriquecer la Navidad en Ayamonte».

Así, en la presentación han estado presentes, además del alcalde, el área de Festejos del Ayuntamiento, así como una representación de asociaciones empresariales y de barriadas de la localidad que organizan actividades incluidas en la programación. Tal y como ha señalado el primer edil ayamontino, «en nuestra ciudad, la Navidad se vive en conjunto; entre todos sumamos, y el resultado es esta programación que hoy os presentamos y que tendrá lugar desde este viernes 28 de noviembre, día que encenderemos el Alumbrado Navideño, hasta el 7 de enero».

Con anterioridad a esta presentación, el Ayuntamiento de Ayamonte anunció, días atrás, la Navidad Musical y el Calendario de Zambombas, que abarcan casi una treintena de actuaciones musicales en las plazas, y una decena de zambombas, que comenzarán este próximo sábado, en todas las barriadas de Ayamonte. «Un año más, seguimos apostando por la música en directo, en nuestras calles y plazas, porque ayudamos a dinamizar la actividad económica y comercial y como no, compartimos una tradición navideña y musical en familia»- ha destacado el alcalde-.

La dinamización del comercio local, de la mano de la asociación 'Al Centro', contará con el –ya tradicional- Gran Sorteo Navideño y un Concurso de Dulces; y por otro lado, se celebrará durante las fiestas el Concurso de Escaparates Navideños, organizado por Apyme, Cámara de Comercio, Centro Comercial Abierto y el área de Turismo del Ayuntamiento.

La Navidad en Ayamonte volverá a contar con animación infantil para niños, durante varios días, en varias plazas y calles de Ayamonte; además de las atracciones en el Paseo de la Ribera, que tendrán precios reducidos -2,50€- los 'Días Infantiles' (9,16, 23 y 30 de diciembre), siendo el precio máximo 3€ para el resto de días. Además, también se ha acordado un bono familiar de 6 tickets por 15€, «para asegurar que la diversión de nuestros niños sea accesible a todas las familias».

Por otro lado, el alcalde, Alberto Fernández, ha señalado que «en nuestro compromiso con la cultura de calidad, esta Navidad disfrutaremos de tres grandes conciertos en Ayamonte». Paco Candela, llegará este sábado 29 de noviembre al Centro de Exposiciones y Congresos de Ayamonte con su gira 'Ratitos buenos'. Tamara, celebrará sus 25 años de carrera el próximo 7 de diciembre en el Teatro Cardenio; y la Orquesta Clásica de Huelva ofrecerá un concierto navideño el próximo 26 de diciembre, en el Teatro Cardenio, con entrada gratuita.

Carreras deportivas

Se suman a esta programación dos carreras deportivas –la Carrera del Pavo y el Trail San Silvestre-, la visita de Papá Noel desde Portugal, la llegada de los Reyes Magos en barco desde Portugal, el 4 de enero y la tradicional Cabalgata de Reyes Magos y Gran Tirada desde el balcón del Ayuntamiento, el 5 de enero. Asimismo, las barriadas de Pozo del Camino y Punta del Moral celebrarán, también, sus respectivas cabalgatas ese mismo día.

Las barriadas serán espacio, durante todas las fiestas, de distintas actividades colaborativas entre el Ayuntamiento y las asociaciones, como meriendas, árboles navideños, mercadillos y zambombas.