Manuel Barroso insiste tras ser acusado de delito de odio: «Un Cartaya seguro solo se consigue diciendo las cosas como son»

El alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, investigado por un posible delito de odio tras la denuncia de la Asociación La Carpa por relacionar públicamente delincuencia e inmigración ilegal, ha insistido en su postura, aunque asegurando que «nunca he dicho que toda la delincuencia venga de inmigrantes ilegales. Eso es mentira».

Tras trascender este viernes que la Fiscalía investiga sus palabras sobre los inmigrantes tras un atraco violento en la localidad, Barroso ha esgrimido que «lo que sí he dicho es que el aumento de la delincuencia en Cartaya es real, y que una parte viene de personas que están aquí sin papeles, sin recursos y abandonadas, y es por esto que he pedido hasta la saciedad que el gobierno de España actúe. Esa es la idea que siempre he querido transmitir, que el Gobierno actúe«.

El alcalde de Cartaya, que llegó a enseñar en un vídeo difundido en sus redes sociales e incluso en el pleno municipal un cuchillo de grandes dimensiones, supuestamente requisado a una persona migrante, cargó contundentemente contra el Gobierno y llegó a decir que «con una persona que lleve esto encima —en referencia a uno de los cuchillos que tenía delante—, lo mínimo que deberíamos hacer es mandarla a su país».

«Soluciones reales»

«Algunos de estos inmigrantes sin papeles actúan por necesidad. Es un problema que no se puede tapar. Lo que pedimos es una migración legal y con control, con apoyo del Gobierno para que podamos atender bien a quien llega y también a los que ya vivimos aquí», ha aseverado en un nuevo mensaje el primer edil cartayero.

«No se trata de criminalizar a nadie, ni de ser racista ni xenófobo. Al revés: pedimos soluciones reales para todos. Queremos un Cartaya seguro, con convivencia y con respeto. Y eso solo se consigue diciendo las cosas como son, sin miedo y con responsabilidad«, ha zanjado en su perfil en redes sociales, donde su mensaje cuenta ya con cientos de reacciones.