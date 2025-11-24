El alcalde de Nerva alerta a su población sobre «una persona que viene de fuera e intenta estafar a los vecinos»

José Luis Lozano, el alcalde de Nerva, ha señalado a Huelva24 que «desde hace unos meses una persona de fuera que imaginamos que tiene algunos problemas de drogas o de alguna otra adicción viene regularmente por el pueblo e intenta estafar a los vecinos y engatusarlos para sacarles dinero».

El primer edil del municipio onubense señala que «utiliza siempre el mismo 'modus operandi'», que es que «se acerca a sus víctimas mintiéndoles sobre que su vehículo se ha quedado sin carburante y diciéndoles también que sus hijos o familiares están pasando frío en el vehículo".

Este diario también se ha puesto en contacto con la Guardia Civil, que asegura no tener ningún tipo de constancia de denuncias o agresiones en Nerva sobre este asunto y que en principio se trataría de un mendigo o indigente que suele pedir dinero como puede suceder habitualmente en cualquier otro municipio con este tipo de personas.