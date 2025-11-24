El alcalde de Nerva alerta a su población sobre «una persona que viene de fuera e intenta estafar a los vecinos»

«Siempre utiliza el mismo 'modus operandi' e imaginamos que tiene algún tipo de adicción», dice

Desmantelan una red de estafas online con origen en denuncias presentadas en Huelva

Dos arrestados en Valverde por estafa continuada en el alquiler online de viviendas vacacionales

José Luis Lozano, el alcalde de Nerva
José Luis Lozano, el alcalde de Nerva h24
R. Ubric

José Luis Lozano, el alcalde de Nerva, ha señalado a Huelva24 que «desde hace unos meses una persona de fuera que imaginamos que tiene algunos problemas de drogas o de alguna otra adicción viene regularmente por el pueblo e intenta estafar a los vecinos y engatusarlos para sacarles dinero».

El primer edil del municipio onubense señala que «utiliza siempre el mismo 'modus operandi'», que es que «se acerca a sus víctimas mintiéndoles sobre que su vehículo se ha quedado sin carburante y diciéndoles también que sus hijos o familiares están pasando frío en el vehículo".

Este diario también se ha puesto en contacto con la Guardia Civil, que asegura no tener ningún tipo de constancia de denuncias o agresiones en Nerva sobre este asunto y que en principio se trataría de un mendigo o indigente que suele pedir dinero como puede suceder habitualmente en cualquier otro municipio con este tipo de personas.

