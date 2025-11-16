Nerva convoca a sus vecinos para reclamar una «actuación urgente» en sus cauces tras los daños de la borrasca Claudia

El alcalde de Nerva, José Luis Lozano Álbez, ha convocado el próximo lunes, 17 de noviembre, a las 17,00 horas, en la puerta del Ayuntamiento a todos los ciudadanos para reclamar «una actuación urgente» sobre los cauces de la localidad, especialmente afectados por el desbordamiento del barranco de Santa María el pasado sábado tras las intensas precipitaciones registradas a causa de la borrasca 'Claudia'.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, Lozano ha pedido la participación ciudadana para que se liberen «de una vez por todas de este peligro que se cierne constantemente sobre todos nosotros«.

Asimismo, el primer edil ha indicado que en mitad del temporal, sobre las 16,00 horas, recibió las primeras llamadas de los vecinos de El Pilar para advertir de la inundación que se estaba produciendo en la parte baja del barrio. Según Lozano, en ese preciso momento recibió «otra llamada de los vecinos de El Pozo Bebé», alertando sobre el desbordamiento del citado barranco.

En este sentido, el regidor ha señalado que lo único que pudieron hacer «fue poner todos los medios a nuestra disposición para arrimar el hombro«, y ha justificado que lo único que pudieron hacer tras el desbordamiento es centrarse en »ayudar a los damnificados«.

Por otra parte, ha querido agradecer la «inmediata implicación» de todo el vecindario en las labores de limpieza y ha anunciado que los «modestos medios municipales» con los que cuentan continúan en guardia para atender la demanda de cualquier ciudadano que requiera ayuda.

La Junta se compromete a ayudar

El delegado del Gobierno en Huelva, José Manuel Correa, ha pedido «precaución y prudencia» a la ciudadanía aunque «la situación haya pasado a nivel verde», y ha concretado que la Junta de Andalucía trabaja para «paliar y ayudar en todo lo posible a Nerva», el municipio onubense afectado especialmente por la situación climatológica acaecida durante la jornada del sábado a causa de la borrasca 'Claudia'.

En un audio emitido a los medios, Correa ha destacado que por parte de la Administración autonómica «ya se ha adjudicado el proyecto constructivo del desvío y encauzamiento del arroyo tributario del río Tinto», lo que provocará que esa zona del barranco «tendrá menos caudal en el futuro» al desviarlo por otro recorrido.

Por otro lado, el delegado ha insistido tanto al Ayuntamiento de Nerva como al resto de municipios onubenses que activen sus planes de emergencias, ya que «es fundamental para que el dispositivo 112 tenga constancia de las circunstancias que se están dando en cada municipio».

Al hilo, ha afirmado que se encuentran «en coordinación directa con los operativos de emergencia de cada uno de esos municipios», y ha subrayado que, como consecuencia de estas aguas, también se ha producido «un corte importante en la carretera A-476», que ha sufrido un «considerable hundimiento».

Para finalizar, Correa ha pedido «prudencia y precaución» y que «no utilicen los coches si no es necesario» hasta que el nivel de emergencia no baje y no se tengan «suficientes garantías para la ciudadanía».