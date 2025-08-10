El PP critica el duramente la falta de inversiones del Gobierno en las playas de Huelva

La secretaria general del Partido Popular de Huelva, Berta Centeno, ha acusado este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez de maltratar e ignorar sistemáticamente a la provincia, al negarle las inversiones y actuaciones que sí está llevando a cabo en otras zonas de Andalucía.

Centeno ha recordado que hace unos días la la ministra y vicepresidenta tercera Sara Aagesen visitó San Fernando para mostrar el orgullo de una actuación llevada a cabo en la playa de Camposoto, con más de 1,2 millones de euros de inversión y 80.000 metros cúbicos de arena para regenerar el litoral. «Nos alegramos por Cádiz y felicitamos a sus vecinos, pero es indignante que en Huelva, donde sufrimos desde hace años una regresión constante en playas como El Portil, no se haya movido un solo dedo», ha denunciado.

Sin actuaciones urgentes

«Aquí el cambio climático y los temporales golpean igual o más que en otras provincias, pero parece que para el Gobierno Huelva no existe. Mientras la ministra saca pecho en otros lugares, en nuestra provincia seguimos abandonados y sin actuaciones urgentes», ha subrayado Centeno.

La dirigente popular ha advertido que la inacción del Ministerio está generando incertidumbre y preocupación en uno de los principales motores económicos y turísticos de la provincia y afectando a vecinos, propietarios, negocios y turistas.

«Por su valor natural y económico para la provincia, es hora de poner fin a este problema y que los onubenses, los propietarios de viviendas, los turistas y los negocios en la costa no tengan que seguir sufriendo las consecuencias de la inacción del Gobierno del PSOE», ha remarcado.

El Partido Popular seguirá exigiendo al Ministerio para la Transición Ecológica que incluya de manera inmediata un plan de actuación específico para la regeneración de las playas onubenses y se comprometa a ejecutar las inversiones necesarias sin más demora.