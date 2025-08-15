La provincia de Huelva se llena de procesiones con motivo de la Solemnidad de la Asunción

Llegado el 15 de agosto la provincia de Huelva afronta una de sus jornadas más festivas, con multitud de fiestas patronales a lo largo de todo el territorio. Fiestas que tienen su día más grande con la salida procesional de numerosas patronas, que tienen el día de la Asunción de la Virgen María como su jornada destacada para recorrer las calles de sus municipios arropadas por sus vecinos.

A continuación te ofrecemos en Huelva24.com un repaso con todas las procesiones que tendrán lugar en la provincia onubense con motivo de esta festividad.

Aljaraque. Tras una semana de cultos, la patrona y alcaldesa honoraria y perpetua de Aljaraque pisará las calles de su pueblo el 15 de agosto al término de la eucaristía en su honor que se celebrará a las 19.30 horas. Nuestra Señora de los Remedios irá acompañada por la Banda de Música Virgen de Consolación de Huelva.

Almonaster la Real. La patrona de Almonaster la Real, Nuestra Señora de Gracia, recorrerá las bellas calles de este hermoso pueblo serrano una vez concluya la función religiosa que comenzará a las 20.30 horas en la Parroquia de San Martín. Contará con los sones de la Banda de Música de El Cerro de Andévalo.

Aroche. En estos días convulsos a causa de los incendios forestales, la Virgen de los Dolores, patrona de Aroche, volverá a procesionar por las calles serranas de su pueblo en esta ocasión de manera gozosa con motivo de la Festividad de la Asunción. Saldrá de la iglesia parroquial de la Asunción a las 21.00 horas, acompañada por la Banda Municipal de Música Juan Fernández Vázquez de su propio pueblo.

La Virgen del Valle de la Palma del Condado S.Borrero

Arroyomolinos de León. Siguiendo el recorrido por la sierra, la patrona de Arroyomolinos de León tendrá una salida doble en la jornada del día 15. A las 11.00 horas la Virgen de los Remedios presidirá la procesión de Tercia al Sitio de la Cruz, acompañada por la Banda Municipal de Música «La Arroyenca», y seguidamente se celebrará la función principal. Por la noche, a las 23.15 horas, tendrá lugar su procesión por las calles de la localidad acompañada por la Banda Sinfónica A Tempo.

Beas. En este año 2025 Beas celebra sus 725 años de devoción a su patrona y alcaldesa perpetua, la Virgen de Clarines. En plena romería, la mañana del día 15 está reservada para la función principal en el Llano de la Ermita, mientras que a partir de las 23.00 horas la Virgen recorrerá las calles de su aldea en un recorrido nocturno acompañado de cantes y vivas que se prolonga hasta la madrugada.

Cabezas Rubias. Cabezas Rubias se encuentra en fiestas en honor a su patrona. A las 12.00 horas tendrá lugar la misa y posteriormente se celebrará la solemne procesión de la Virgen de Consolación acompañada por la Banda de Música de Calañas.

El Campillo. A las 21.00 horas saldrá en procesión desde la iglesia de Santa María de Jesús la Virgen de la Granada por las calles de El Campillo. La patrona de esta localidad minera recorrerá las calles del pueblo a los sones de la Banda de Música de El Campillo.

Chucena. Uno de los municipios del Condado que está en fiestas durante estos días es Chucena, donde su patrona la Virgen de la Estrella saldrá en solemne y triunfal procesión a las 21.00 horas desde la iglesia parroquial, acompañada por la Banda de Música Nuestra Señora del Rosario de Sanlúcar la Mayor.

La Virgen de la Luz, patrona de Lucena del Puerto S.borrero

Corrales. A las 20.00 horas se celebrará en la iglesia Regina Mundi de Corrales la misa en honor a Nuestra Señora Reina del Mundo. A su término, la virgen saldrá por las calles del municipio a los sones de la Agrupación Musical Santa Cruz de Huelva.

Cortelazor la Real. De vuelta a la sierra nos vamos a Cortelazor, que se encuentra en fiestas en honor a su patrona Nuestra Señora de los Remedios. La Virgen saldrá en procesión una vez termine la función religiosa que tendrá lugar a las 20.00 horas. La patrona irá acompañada por los danzantes de la Virgen de la Tórtola de Hinojales y la Banda Pimentada Brass Band.

Cumbres Mayores. Pocos días después de vivir un día grande con la Virgen de la Esperanza, la localidad serrana vuelve a tener como centro a la Virgen María con la tradicional procesión de la Virgen de Nuestra Señora de Gracia por sus calles. La función religiosa dará comienzo a las 20:15h y seguidamente comenzará la procesión triunfal por las calles de la localidad acompañada por la Banda Municipal de Música.

Escacena del Campo. Escacena celebra cada 15 de agosto el Día de la Virgen. A las 20.00 h comenzaran los actos previos a la salida de la Virgen de Luna con la emocionante bajada del presbiterio de la Virgen, cantada por «Los Cantores de Luna». A continuación, comenzará la procesión de gloria de la Protectora, Patrona y Alcaldesa honoraria perpetua de Escacena del Campo acompañada por la Asociación Musical Utrerana.

Fuenteheridos. A las 21.00 horas saldrá desde la iglesia del Espíritu Santo en procesión la patrona de Fuenteheridos, la Virgen de la Fuente, por las calles del pueblo. Estará acompañada por los sones de la Banda de Música Municipal de Aracena. Con la llegada de la Virgen a la fuente de los Doce Caños se realizará el acto de bendición del agua.

La Virgen de la Estrella recorriendo Chucena S.borrero

La Granada de Riotinto. La Granada de Riotinto se encuentra celebrando las fiestas patronales de la Virgen de la Granada. En este día festivo tendrá lugar la salida procesional de la patrona y alcaldesa perpetua por las calles de su pueblo a partir de las 22.00 horas. Contará con el acompañamiento musical de la Banda de Música Virgen de las Angustias de Sanlúcar la Mayor.

Lepe. El calendario lepero tiene varios días grandes junto a su Virgen de la Bella. Uno de esos días es el 15 de agosto, fecha en la que la patrona recorrerá procesionalmente las calles de su pueblo. Será a partir de las 22.00 horas cuando la Virgen de la Bella salga del templo parroquial a los sones de la Banda de la Escuela Municipal de Música de Lepe.

Lucena del Puerto. A las 20.00 horas la iglesia de San Vicente acogerá la función principal en honor a Nuestra Señora de la Luz. Terminada ésta, dará comienzo la procesión de la patrona, protectora y alcaldesa perpetua y honoraria de los lucerenos por las calles de su pueblo acompañada musicalmente por la Banda de Música Nuestra Señora del Carmen de Villalba del Alcor.

Manzanilla. Tras haber celebrado en la mañana de este día la solemne función en la Solemnidad de la Gloriosa Asunción, en horario de tarde, a partir de las 22.00 horas, saldrán en procesión la Virgen de la Victoria y el patrón San Roque por las calles de la localidad de su pueblo acompañada por la Banda de las Nieves de Olivares.

La Nava. La Nava se encuentra celebrando sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de las Virtudes. A las 21.00 horas se celebrará la santa misa en su honor y una vez terminada, saldrá en procesión la patrona de esta localidad serrana acompañada por la Banda de Música Abel Moreno de Encinasola.

La Palma del Condado. La noche tiene su protagonista en el Condado onubense en la localidad de La Palma del Condado. La Virgen del Valle Coronada, patrona y alcaldesa perpetua recorrerá en la madrugada de hoy, a partir de la 01:00h del ya 16 de agosto, las calles de su pueblo acompañada por la Banda de Música Virgen de las Mercedes de Bollullos Par del Condado.

Palos de la Frontera. Palos se vuelca en el mes de agosto con su patrona, la Virgen de los Milagros. Este año de manera especial, con la procesión extraordinaria en los próximos días con motivo del Año Jubilar. En esta festividad de la Asunción, la Virgen de los Milagros saldrá en procesión como es tradicional a las 21.00 horas por las calles de la localidad.

Paterna del Campo. Desde la Iglesia de San Bartolomé saldrá en procesión a partir de las 21.00 horas de la noche por las calles de la la villa de Paterna del Campo su patrona, Nuestra Señora de las Virtudes. Lo hará acompañada por la Banda Municipal de Música de Paterna del Campo.

Punta Umbría. La Virgen del Carmen vuelve a pisar un mes después las calles de Punta Umbría en esta festividad de la Asunción. A las 18.00 horas saldrá la Virgen de la capilla de Lourdes para dirigirse al muelle de las canoas y embarcar para surcar las aguas de la Ría. Una vez culminado el recorrido marítimo se celebrará una misa en el muelle pesquero y a continuación dará comienzo el recorrido por las calles del pueblo acompañada por la Banda Municipal de Punta Umbría.

Villarrasa. La Virgen de los Remedios Coronada volverá a pisar las calles de Villarrasa un nuevo 15 de agosto. A las 20.30 horas se oficiará ante el paso de la patrona una misa ofrecida por los emigrantes y ausentes de Villarrasa y a continuación dará comienzo la solemne procesión hasta su ermita con el acompañamiento musical de la Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla.