El PSOE lamenta que 112 personas fallecieron en 2025 «esperando ser atendidas en la lista de la Dependencia»

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva Susana Rivas ha lamentado que 112 personas han muerto en la provincia de Huelva entre enero y mayo de 2025 «esperando ser atendidas en la lista de la Dependencia», porque esa ayuda «jamás les llegó, una cifra que en Andalucía se ha elevado a 2.551 fallecidos en lista de espera».

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la parlamentario ha calificado los datos de «escalofriantes» y que «hablan por sí solos», toda vez que, a su juicio, «reflejan la crítica y gravísima situación en la que se encuentran miles de onubenses dependientes, así como el calvario y la impotencia de sus familias como consecuencia de la inacción y pasividad, también en esta materia, del Gobierno del PP de Juanma Moreno en la Junta».

15 fallecidos al día

«Son 15 personas al día las que fallecen en lista de espera de la dependencia en Andalucía, un dato inhumano y escalofriante», ha apostillado.

La parlamentaria andaluza ha señalado que Andalucía es el territorio que «más tarda en toda España en realizar una valoración, casi dos años, triplicando el máximo legal, establecido en 180 días, lo que deja muy a las claras que el PP nunca apostó por la Ley de la Dependencia«.

«De hecho, tenemos que recordar que fue Juanma Moreno, siendo secretario de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad durante el Gobierno de Mariano Rajoy, el que recortó la ayuda a la dependencia y les quitó la cotización a las trabajadoras de la ayuda a domicilio«, ha aseverado.

Por ello, Rivas ha criticado que «lo que está ocurriendo con la Dependencia es el resultado directo de esa política del PP, algo realmente intolerable y terrible», porque «estamos hablando de vidas humanas, de familias rotas de dolor y de rabia ante un sistema que no está funcionando en Andalucía, porque no se apuesta por ello«.

Al respecto, ha apuntado «directamente» al PP, «con Juanma Moreno a la cabeza, y su consejera del ramo, la onubense Loles López«. Por ello, Susana Rivas les ha pedido que »cumplan con la Ley de la Dependencia, que cumplan con lo que prometieron en campaña electoral y que dejen de mentir, porque no es un problema de financiación, es absolutamente falso«.

Fondos del Gobierno y la Junta

«Mientras Pedro Sánchez ha aumentado en 1.477 millones los fondos para la dependencia en Andalucía, la Junta de Juanma Moreno los ha recortado. Esa es la realidad», ha enfatizado.

Además, la socialista onubense ha indicado que «Andalucía es la comunidad que más dinero recibe por parte del Gobierno de España». «Solo en 2024, el Ejecutivo central aportó a la Junta 738 millones de euros para el sistema de Dependencia, 508 millones más que en 2017, cuando gobernaba el PP de Rajoy«, ha apostillado.

«El grave problema de la Dependencia en Andalucía es única y exclusivamente por la falta de respuesta del Gobierno andaluz del PP, que está sobrepasando todos los límites. Por ello, le instamos y exigimos que dote de recursos suficientes la prestación a la Dependencia, porque tiene dinero para ello, para que se pueda atender así a todas las personas que figuran en las listas de espera, evitar este drama y que sigan falleciendo en nuestra provincia y en nuestra comunidad sin ser atendidas», ha concluido.