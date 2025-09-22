En este pueblo de Huelva puedes ver una torre idéntica a La Giralda de Sevilla: este es su origen

En pleno centro de Moguer, uno de los pueblos más históricos de Huelva, se alza la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada, un templo del siglo XVIII cuya torre sorprende a los visitantes por su gran parecido con la Giralda de Sevilla. El campanario, construido entre 1758 y 1767 tras el terremoto de Lisboa que dañó el edificio original, fue diseñado por el arquitecto José Álvarez y se inspira directamente en la famosa torre hispalense. Esta torre tiene 60 metros de altura, y la estructura se ha convertido en uno de los símbolos de Moguer y en un referente arquitectónico de la provincia onubense.

Iglesia de Nuestra Señora de la Granada adobestcok

Además de admirar esta joya barroca que recuerda a la Giralda, Moguer ofrece un interesante recorrido cultural y turístico. Cabe destacar que es un privilegio poder pararse a adminar la similitud de la torre con la Giralda de Sevilla, hasta el punto de que muchos visitantes la consideran una «hermana gemela» de la hispalense.

Torre adobestock

Presenta un estilo barroco que combina elegancia y monumentalidad, el campanario se ha convertido en un símbolo de Moguer y en un referente patrimonial que atrae a quienes buscan conocer la historia y la arquitectura de la localidad.

Cuna del Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez

El municipio es conocido por ser la cuna del Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez, cuya casa natal se puede visitar, así como el monasterio de Santa Clara, vinculado al descubrimiento de América. Sus calles blancas y su ambiente andaluz invitan a pasear y disfrutar de la gastronomía local, en la que destacan los vinos del Condado de Huelva y los productos frescos de la costa.

Situado a pocos kilómetros de la costa y a las puertas del Parque Nacional de Doñana, Moguer combina patrimonio, naturaleza y tradición. Un destino ideal para quienes buscan conocer la historia viva de Andalucía y descubrir una torre que, aunque no es la Giralda, se le parece mucho.