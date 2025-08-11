Punta Umbría aprueba por fin la venta de las parcelas de los antiguos depósitos de agua

A pesar del voto en contra de los tres partidos de la oposición (PSOE, PP e IU), este lunes ha salido adelante con el voto favorable del grupo de Gobierno (UPU) y un concejal del PP, la venta de las parcelas junto a los antiguos depósitos del agua, a la empresa G&D OCIOHORECA S.L, por un importe de 6.519.661,01 euros (IVA excluido).

El contrato recoge además que la empresa está obligada a la urbanización de toda la zona, por un importe de 847.089'25 euros, y que entregará al Ayuntamiento otros 200.000 euros en concepto de aportación social que se dedicarán a fines sociales, culturales o deportivos en Punta Umbría. La cifra global asciende a 7.566.750'26 euros.

En palabras del alcalde, José Carlos Hernández Cansino, la oferta de G&D OCIHORECA, S.L «casi dobla la fallida adjudicación que hizo el anterior equipo de Gobierno del PSOE de estas mismas parcelas a la empresa Ría Umbría Towers SL» por lo que «esta vez gana el pueblo de Punta Umbría con un mayor ingreso en las arcas municipales».

Dos empresas se han presentado a este proceso, «lo que demuestra que vuelve la legalidad, la transparencia y la concurrencia real de ofertas al urbanismo de Punta Umbría», ha añadido el primer edil.

Un pleno «histórico»

Durante el debate, Hernández Cansino ha calificado este pleno de «histórico» porque la venta de estos terrenos «garantiza que podamos construir las 48 viviendas sociales en régimen de alquiler», en una parcela cercana a la avenida de la Libertad y la «transformación absoluta de la entrada a Punta Umbría por avenida Ciudad de Huelva, que durante años fue una escombrera, y de muchas barriadas que van a ver multitud de mejoras en sus calles».

El primer edil ha incidido en que Punta Umbría «empieza hoy a salir adelante con más fuerza y ritmo, tras el fin del bloqueo de la oposición» y ha recordado que todo el dinero que se ingrese «se reinvierte en mejoras del propio municipio». Así, más del 63% de esos ingresos irá para el citado proyecto de las 48 viviendas sociales de la avenida de La Libertad. Cabe recordar que este proyecto también cuenta con una subvención de la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

El resto del dinero se dedicará a asfaltados varios en los núcleos de Punta Umbría y El Portil por valor de un millón de euros, así como a la eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad urbana, junto a la reposición de acerados en el casco antiguo, la urbanización de la calle Góndola y el acceso a la playa por calle Coral, la repavimentación de la barriada de Los Rosales y la reordenación de las plazas interiores de la barriada Juan Carlos I y su conexión con la Barriada del Rocío, entre otras actuaciones.

En cuanto a los terrenos junto a los antiguos depósitos del agua, la nueva propuesta que hoy se ha adjudicado en el Pleno Extraordinario incluye la construcción de cuatro edificios de nueve plantas que siguen la alineación y la altura máxima actual de la avenida Ciudad Huelva, con un total de 172 viviendas, de las que 54 serán VPO en uno de estos 4 bloques. También están previstas zonas verdes y deportivas, superficie comercial y 415 plazas de aparcamiento repartidas entre rasante y bajo rasante de estos edificios.

La empresa garantiza la creación de 104 puestos de trabajo directos durante las obras de construcción, a los que el alcalde ha dicho que hay que añadir los que se generen con la urbanización de la zona y los que se van a crear con la construcción de las 48 viviendas sociales en la parcela cercana a la avenida de la Libertad, así como todos los puestos de trabajos indirectos de empresas auxiliares a la construcción que surgirán en el transcurso de todas estas actuaciones.