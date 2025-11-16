En esta ruta de senderismo de Huelva te puedes encontrar a Pinocho: se encuentra en pleno corazón de la Sierra de Aracena

La Sierra de Aracena ofrece una gran variedad de rutas de senderismo para todos los niveles. Hay caminos muy sencillos para hacer con niños, otros algo más largos para quienes buscan un recorrido completo y muchos que se disfrutan especialmente en otoño, cuando el paisaje cambia de color.

En todos estos senderos se puede apreciar la tranquilidad del entorno y pasar por algunos de los pueblos más interesantes de la Sierra de Aracena. Ahora bien, entre tantas opciones, hay una ruta que destaca por un detalle que muchos no esperan. Y es que, en pleno recorrido, puedes encontrarte a Pinocho.

Esta es la ruta de senderismo de la Sierra de Aracena donde te puedes encontrar a Pinocho

La ruta en la que aparece Pinocho conecta las localidades de El Repilado y Los Romeros, en pleno corazón de la Sierra de Aracena. El recorrido comienza junto a la estación de tren de El Repilado y avanza de forma lineal siguiendo el cauce del río Caliente, siempre en dirección a Los Romeros. Son 5,1 kilómetros, unos 75 minutos de caminata y está catalogada con dificultad media, por lo que resulta asumible para la mayoría de senderistas.

Casa, imagen y letrero de Pinocho en esta ruta de senderismo por la Sierra de Aracena Turismo Sierra de Aracena / Ayuntamiento de Jabugo

A mitad del trayecto, tras remontar el barranco de la Esparragosa y tomando el desvío que lleva hacia Cortegana, aparece la sorpresa más comentada del camino: la casita de Pinocho y la figura del personaje, una obra creada por Juan Antonio Durán. Este curioso rincón se ha convertido en un punto imprescindible para quienes recorren la zona; con este enlace se puede acceder a la ubicación exacta del sendero.