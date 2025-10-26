Encinasola se vuelca con un vecino que necesita atención médica en Bélgica

Encinasola se está movilizando para ayudar a Joseba Domínguez, un vecino muy querido que, aunque «forastero», todos consideran marocho de corazón. Según ha difundido el Ayuntamiento de la localidad en sus redes sociales, Joseba sufrió recientemente un grave percance médico y se encuentra ingresado en un hospital de Bélgica, país en el que reside desde hace unos meses. Debido a ello, según se expone en el mensaje, «necesita una intensa atención médica que de acuerdo al modelo sanitario en Bélgica tendrá que costear en parte. Por desgracia esta atención será duradera en el tiempo, y también muy costosa«.

Ante esta circunstancia, un grupo de amigos y vecinos ha impulsado una iniciativa solidaria con un objetivo claro: ayudarle a afrontar los gastos derivados de su atención médica. Para ello, han organizado un sorteo benéfico cuyo importe íntegro será donado a la familia de Joseba.

Un sorteo con sabor a Encinasola

El premio no podía ser más representativo de su tierra: una cesta de productos ibéricos valorada en 300 euros, elaborada con lo mejor de la tradición serrana. Cada papeleta tiene un donativo de 5 euros y el número premiado será aquel que coincida con las tres últimas cifras del sorteo de la ONCE del 29 de diciembre de 2025.

La venta de las papeletas ya está en marcha y se puede colaborar a través de varios vecinos de la localidad, así como en los distintos establecimientos del pueblo, donde se han dejado talonarios para que todo aquel que quiera aportar su granito de arena pueda hacerlo con facilidad.

La respuesta de Encinasola no se ha hecho esperar, y son muchos los que en redes sociales y en las calles del municipio ya preguntan por cómo adquirir estas papeletas para tratar de echarle una mano a su vecino.