Noche de las Velas de Aroche: Música y baile bajo una luz especial

¿Imaginas centenares de velas encendidas alrededor del patrimonio de un pueblo histórico? En Aroche, localidad enmarcada en la comarca de la sierra onubense, no hace falta cerrar los ojos para imaginarlo, sino que puedes vivirlo a través de la conocida como Noche de las Velas.

Desarrollada en el marco del programa festivo y cultural de verano, esta mágica noche se llevará a cabo este año el próximo sábado 16 de agosto a partir de las 22.00 horas, en un recorrido por lugares emblemáticos de la localidad como son el paseo de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, los patios de la Casa Palacio Conde del Álamo del siglo XVIII, el barrio de los Risquitos situado a los pies del castillo almohade y los jardines de la fortaleza junto a su puerta de acceso original, conocida por la Puerta de la Reina.

Programación

Así, a la belleza que ofrece este entorno idílico con la caída de la noche, se le suma la apuesta cultural a lo largo del trayecto, con cuatro actuaciones diferentes de primer nivel: tango con Antonio Carrasco y Leire Mayendia, fado con Rute Belga, Nuno Cirilo y Joaquín Ferreira, dúo de coras africanas Gurumbé y canto con Raquel Sierra, Sara Murillo y David Barragán.

«Este evento es la fusión perfecta entre patrimonio y cultura, belleza y emociones. Pasear por los jardines del castillo almohade bajo la luz de las velas mientras escuchas un instrumento musical es una de las sensaciones más mágicas que podemos vivir cada verano en nuestro pueblo», asegura la alcaldesa de Aroche, Cristina Romero Sancha.

La Noche de las Velas es un evento ya consolidado que año tras año suma nuevas propuestas culturales y que enamora a todos los públicos por la singular belleza del patrimonio arocheno que resplandece con la mágica luz de miles de velas.