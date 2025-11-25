El pueblo de Huelva que todo el mundo debería visitar en Navidad: es como viajar a Belén

La Navidad se vive de forma especial en muchos rincones, pero en la provincia de Huelva hay un pueblo que es de obligada visita por cómo ensalza esta celebración. Tanto es así que lo comparan con el mismísimo Belén. Y es que literalmente durante unos días se convierte en el lugar en el que nació el Niño Jesús.

El punto de partida de la Navidad en esta localidad es el puente de diciembre, días en los que se abre la temporada navideña con representaciones muy apreciadas de la tradición bíblica y que atraen a cientos de visitantes.

El próximo 5 de diciembre arranca la undécima edición tradicional Belén Viviente de Higuera de la Sierra. Como cada año, se desarrollará en los Jardines de El Charcón, en cuyo parque se instalará un mercado navideño. Este mercado, que cumple su cuarta edición, servirá de antesala de las escenas del belén.

La organizadora de este evento es la Asociación Cabalgata de Higuera de la Sierra, que anima a todos los vecinos a participar en el belén y visitarlo para disfrutar de «una experiencia única».

Se trata de un nacimiento rebosante de vida, ya que participan en él para recrear todas las escenas típicas de la biblia representadas tradicionalmente en un belén decenas de personas de todas las edades. Están vestidas de época y también rodeadas por elementos de ese tiempo, así como animales vivos.

Este belén sirve a la Asociación Cabalgata de Higuera de la Sierra para financiar los costes que conllevar organizar y montar su tradicional cabalgata el día de Reyes, una de las más antiguas de España, desfile formado por personas que también recrean escenas históricas cristianas.

Horario y precios

El Belén Viviente de Higuera de la Sierra estará abierto los días 5, 6 y 7 de diciembre en horario de 17.00 a 20.00 horas.

En cuanto al precio, la entrada es un donativo de 1 euros para los niños y de 2 euros para los adultos.