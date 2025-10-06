El tiempo en Huelva: No guardar el bañador hasta nuevo aviso

Mientras en el Levante peninsular volverán a tenerlo complicado, en la provincia de Huelva las lluvias continuarán mostrándose no ya cicateras, sino huidas de los pluviómetros. Quizás el próximo viernes podríamos tener algún chubasco débil y aislado por algunas comarcas onubenses, como en la Sierra o en el Andévalo, pero en la parte más oriental, poca cosa en el caso de que esta circunstancia se produjera.

Ya comentábamos el pasado jueves que octubre sería un mes seco y más caluroso de lo normal. Nos gustaría tener que rectificar, pero así va a ser en un horizonte próximo, y que en meteorología no debe ser nunca más allá de un par de semanas, y eso con los riesgos que supone, pues está más cerca del almanaque zaragozano que del Meteosat. Todo apunta a un octubre de récord en cuanto a sequedad, y vuelvo a daros un dato clarificador, en octubre se registran, como media, ochenta litros, o lo que es lo mismo, una sexta parte de lo que llueve en todo el año. Esperamos que el invierno, como ocurriera el pasado año, sea especialmente lluvioso.

Como comentaremos más abajo, en la predicción por comarcas, las lluvias esta semana serán mínimas y tan sólo en la parte más oriental de la Sierra y el Andévalo, si se dieran, claro está. Se trata de borrascas que tendrán sus frentes al este, ya os decía que en Levante lo van a tener de nuevo complicado, pudiendo alcanzar el este de la provincia de Huelva, aunque ya muy debilitado ese frente. La causa de todo esto, para ir ya acabando, es un fuerte anticiclón ligado a una dorsal en capas medias y altas, que harán de casi toda la península, parte más occidental y centro, una zona sin precipitaciones.

Un mes de octubre inusual, pues ya deberíamos estar hablando hasta de trenes de borrascas y de las consecuentes lluvias, pero lo que venimos observando y supongo que ustedes, amables lectores, también, es que el verano se prolonga últimamente y alcanza el mes de octubre. Luego seguimos con el verano coleando en un otoño meteorológico – no astronómico - que no termina de arrancar en este su segundo mes.

Predicción por comarcas del 6 al 10 de octubre

Sierra. Nueva y lógica bajada de temperatura, con máximas que ya no volverán a alcanzar los treinta y con mínimas que se acercan inexorablemente al unidígito. Los cielos estarán normalmente descubiertos y alguna nube podría dejar algunas gotas en la noche del jueves al viernes o en este último día. Vientos flojos y variables.

Andévalo. A partir de mañana martes no se alcanzarán ya los treinta grados, mientras que las mínimas sí que experimentarán una bajada más notoria, con días como el jueves, cuando el termómetro bajará hasta los doce o trece grados. Los cielos permanecerán mayormente despejados, mientras que en la jornada del jueves aparecerán nubes que podrían descargar en la parte más oriental de la comarca. Vientos de flojos a muy flojos y variables.

Campiña-Condado. Temperaturas que bajarán solo ligeramente y cielos despejados. En la Campiña onubense el verano se resiste a marchar. Las mínimas sí que bajarán, lo suficiente como para que a partir del jueves tengamos mañanas muy fresquitas

Litoral. Temperaturas sin apenas cambios, a excepción del jueves, cuando bajarán algo. Se mantendrán entre los 24ºC y los 27ºC en cuanto a las máximas y alrededor de los 18ºC a excepción del jueves, que bajarán algún grado más. Los cielos despejados y del agua sin noticias por ahora. Vientos de flojos a moderados y variables.