El tiempo en Huelva: Por lo que estamos viendo no somos tan sapiens

Las lluvias que han vuelto a recordarnos el desastre de la tan traída y llevada dana que afectó al Levante español, remiten afortunadamente. La vaguada que trajo un descenso de las temperaturas y el encuentro con la energía liberada por el sobrecalentado Mediterráneo, léase masa de aire cálido y cargado de humedad en ascenso, está siendo sustituido ahora por una dorsal que se instala sobre la península Ibérica, lo cual unido a la situación anticiclónica que tenemos estos días, nos va a traer de nuevo un ascenso de las temperaturas, lo cual se corresponde con la previsión de las distintas agencias meteorológicas que desde Europa y América han estado pronosticando un otoño seco y más cálido de lo normal.

Un verano inusual entre el ya pasado de San Miguel y el que vendrá el próximo mes de noviembre de San Martín. O el tiempo está loco o los locos somos los Homo sapiens, no tan sapiens por lo que estamos viendo, porque estas anomalías se derivan de las agresiones al medio ambiente que estamos haciendo en el planeta. Es lo que hay y lo que no debería haber. Total, calor en octubre y lo que te rondaré morena.

Este fin de semana, y sin ir más lejos, vamos a tener temperaturas en la capital onubense muy por encima de lo habitual. En principio la temperatura media de un mes de octubre es de 19ºC, y las máximas pueden rondar como mucho los 24ºC, pues bien, este fin de semana se alcanzarán de nuevo los 30ºC en la jornada del sábado, y algo parecido podríamos decir de otros pueblos del Andévalo o de la Sierra. En el caso de las precipitaciones, la historia pinta peor. En un mes de octubre la precipitación acumulada es de ochenta litros como media, una cantidad de agua que no vamos a alcanzar ni de broma en este mes que, de momento y en los primeros quince días ya os digo que las previsiones son algo más que pesimistas. Un mes más seco que el ojo de Maillo, como pronostican las agencias meteorológicas más serias.

La previsión del tiempo de la Aemet para este fin de semana aemet

De modo que situación claramente anticiclónica y la dorsal que será protagonista de todo el fin de semana propiciarán un panorama meteorológico que lo dejamos en cifras y letras en la predicción por comarcas habitual.

Predicción por comarcas del 2 al 5 de octubre

Sierra. Al menos en la Sierra tendremos mañanas fresquitas, pero luego el termómetro alcanzará los 30ºC. Así todo el fin de semana, con cielos despejados y vientos de muy flojos, casi calma total, a flojos, y variables, aunque para lo poco que van a soplar, qué más dará.

Andévalo. El siempre caluroso Andévalo no se iba a quedar atrás en esta anomalía térmica que vamos a vivir, o a seguir viviendo más bien, y el termómetro superará los treinta grados en toda la comarca. Cielos despejados y vientos que irán de flojos a muy flojos e incluso habrá casi calma total en los primeros días del fin de semana.

Campiña-Condado. Se alcanzarán y hasta superarán los treinta grados, sobre todo en la parte más oriental de la campiña onubense, donde se podrán registrar hasta 33ºC, una temperatura absolutamente veraniega, y recuérdese que estamos en octubre, que se sepa. Los cielos despejados y los vientos de componente oeste y flojos o muy flojos. Vamos, como si estuviéramos en verano.

Litoral. En la capital todo el fin de semana con temperaturas alrededor de los treinta grados, y a orillas de la mar atlántica un par de grados menos o tres, pero calor suficiente como para darse un baño y sobre todo para que desde localidades vecinas se trasladen a Huelva los veraneantes con objeto de abrir las ventanas de sus casas, orearlas y, de paso, darse un baño de sol y de sal en estas benditas playas huelvanas. Las mínimas algo fresquitas, con temperaturas alrededor de los 17ºC a primeras horas de la mañana. Vientos normalmente de poniente y de flojos a muy flojos, los cielos, como se corresponde con una situación anticiclónica, despejados, aunque con el paso de alguna nubosidad pasajera, que normalmente serán nubes que nos visitarán por la noche, luego cielos despejados y punto y pelota.