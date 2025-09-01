El tiempo en Huelva: Aún queda verano

Mientras un tren de borrascas lanzará sus frentes asociados al norte de España, con lluvias generalizadas y mal tiempo, en Huelva seguimos con un tiempo envidiable, temperaturas moderadas y apenas un leve ascenso a mitad de semana, leve, tan sólo para recordarnos que seguimos estando en verano. Un verano sensacional, con sus olitas de calor en las que apenas hemos podido surfear algunos días muy señalados.

Estamos bajo la influencia del anticiclón subtropical y las borrascas que siguen con normalidad la dinámica atmosférica circulan muy al norte de la península Ibérica, son sus frentes asociados los que de forma intermitente están dejando chubascos en el Cantábrico y por supuesto en Galicia, donde el cielo es siempre gris (1). Estos frentes descenderán en latitud a medida que avanza la semana, pudiendo incluso alcanzar las costas almerienses, pero aquí ya os aviso de que el anticiclón es el que manda y vamos a seguir con este tiempo tan excepcional que estamos teniendo. Un leve repunte de las temperaturas apenas será notorio a mitad de semana, con localidades costeras que se despiden de los treinta grados estos días. Las mínimas continuarán por debajo de los veinte en prácticamente toda la provincia.

Se puede concluir que ya hemos despedido, antes de tiempo, el verano. Un verano que tal como nos anunciarán esta semana, ha sido el más cálido registrado en muchas zonas del interior, ambas mesetas, interior de Galicia o el valle del Guadalquivir, que como bien saben nuestros lectores ha estado ofreciendo episodios de calor que, en términos de escala menor, ha afectado a la zona más oriental de la provincia de Huelva, donde se han registrado las temperaturas más altas en julio y agosto, aunque sin llegar a ser extremas salvo en algunas ocasiones muy puntuales.

Otoño Meteorológico

Están definidas unas estaciones astronómicas, las habituales y marcadas por solsticios y equinoccios, y también lo están las meteorológicas. En este caso el otoño meteorológico comienza hoy mismo, y está definido mediante criterios meramente climatológicos. Este otoño meteorológico atiende a cuestiones meramente estadísticas, a la facilidad de comparar datos, estableciéndose los distintos parámetros atendido a meses completos. Solo esto. Nos espera en la provincia de Huelva un otoño seco, con escasas precipitaciones, y con las temperaturas habituales para esta época del año. Es muy probable que, como ocurriera el pasado año, las lluvias se acumulen en la temporada invernal. De momento esperemos que algo de agua caiga en otoño, por muy poca que sea. Y ahora nos dejaremos de futuribles para ver cómo va a ser la primera semana de septiembre, y meteorológicamente del otoño, en las distintas comarcas de la provincia.

Predicción por comarcas del 1 al 5 de septiembre

Sierra. Repunte de las temperaturas, más notorio al este, acercándose el termómetro en esta zona serrana a los 35ºC y en el resto apenas por encima de los 30ºC. Las mínimas continuarán ofreciendo mañanas fresquitas. Los cielos permanecerán mayormente despejados, con cierta nubosidad a final de semana. Vientos de flojos a muy flojos del noroeste.

Andévalo. Siete grados de diferencia entre el lunes y el viernes, aunque las temperaturas no alcanzarán ya los 35ºC en todo el Andévalo. Las mínimas no alcanzarán los veinte, por mucho que vayan a ascender. Cielos despejados con alguna nubosidad al finalizar la semana. Los vientos serán moderados al inicio de la semana, pero acabarán flojos y normalmente soplarán del norte.

Campiña-Condado. A partir de mañana marte tendremos máximas por encima de los treinta, alcanzándose los 35ºC a finales de la semana. Las mínimas pugnarán por subir de los veinte, lo que lograrán en la zona más oriental de la Campiña. Cielos despejados, escasa nubosidad y vientos de moderados a flojos del norte o del noroeste.

Litoral. Apenas se alcanzarán los treinta grados y las mínimas no pasarán de los veinte. Los cielos continuarán siendo despejados, con muy escasa nubosidad, mientras que los vientos vendrán normalmente del norte, manteniéndose moderados e incluso flojos en algunos momentos.

Notas al pie 1) Miña terra galega / donde el cielo es siempre gris. Del álbum Menos mal que nos queda Portugal, de los Siniestro Total