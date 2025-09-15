El tiempo en Huelva: el verano aún no ha dicho adiós

Última semana del verano astronómico y sorpresas de última hora. Es como el asunto de las inversiones del estado en la provincia, que están a la última, a la última de la fila. Aunque en la mitad más occidental de la provincia o en el litoral, el descenso de temperaturas se notará bastante, en el conjunto de España el tiempo va a ser más cálido de lo normal y según pronostican todos los modelos, podría tener una coda con lluvias y tormentas que podrían alcanzar hasta la mismísima garganta seca de una Huelva que parece haber olvidado qué es llover. Y ya veremos el fin de semana próximo si tenemos agua en la mitad occidental de la provincia, o no. De eso ya tendremos tiempo de hablar. De momento, lo dicho. Esta semana habrá un descenso térmico en algunas zonas, con mañanas fresquitas. En la sección por comarcas lo podremos especificar más.

El anticiclón subtropical bloquea el paso de borrascas, con lo cual la estabilidad en la mitad oeste de la península está garantizada, pero este mismo anticiclón, por su situación –ver imagen del mapa de superficie previsto por la Aemet para el próximo miércoles a mediodía- favorece la llegada de aire cálido desde el norte de África, razón por la cual las comarcas más a levante de la provincia, verán cómo las temperaturas, lejos de descender, se mantendrán o incluso podrían traer días de más calor. Y para acabar la semana, inestabilidad. Frente a los días soleados que vamos a disfrutar toda la semana, el próximo domingo nubes y quién sabe si agua. Desde luego las lluvias podrán comenzar más pronto que tarde en todo el norte peninsular con la llegada de un frente frío que se va a encontrar en superficie y ascendiendo aire cálido, hasta el punto de que en Cantabria y País Vasco, así como en los Pirineos, las precipitaciones a partir del viernes podrían ser de consideración, lluvias que se extenderán al centro peninsular y que serán las que podrían alcanzar la mitad más occidental de la provincia el próximo domingo. Ya veremos.

aemet

Volvamos a la provincia de Huelva, que es lo que más nos interesa, salvo que tengamos que viajar, claro está. Esta semana de descenso térmico en el litoral verá como sube el termómetro en el resto de la provincia por la advección de aire cálido africano de la que antes les hablaba. Y atención, porque el aire frío que acompaña a la borrasca cuyo frente barrerá la península, hará de nuevo descender las temperaturas a partir del próximo fin de semana. Una semana de contrastes que intentaremos dilucidar en la predicción por comarcas.

Predicción por comarcas del 15 al 19 de septiembre

Sierra. Aunque las mañanas serán relativamente frescas, las temperaturas podrán alcanzar los 34ºC e incluso los 36ºC incluso en las zonas más altas de la Sierra y de este a oeste. Los cielos estarán totalmente despejados hasta mitad de semana, mientras que a partir del jueves aparecerán algunas nubes. Vientos flojos y variables. Las sorpresas se guardan en la Sierra para el fin de semana. Veremos a ver lo que vemos (1).

Andévalo. Hasta 37ºC de máxima tendremos esta semana en el Andévalo y en este verano que no quiere decir adiós. Al menos las mañanas serán algo fresquitas, los días serán preciosos con el Sol en todo lo alto y a partir del viernes incluso adornado con nubes de algodón. Los vientos flojos y variables.

Campiña-Condado. En la mitad este, las temperaturas podrían subir el jueves hasta los 37ºC, pero lo normal es que no pasen de los 35ºC. Días soleados hasta ese jueves de ascenso térmico, cuando irán apareciendo algunas nubes. Vientos flojos y variables.

Litoral. En las zonas más cercanas al mar apenas se alcanzarán los 30ºC esta semana, mientras que en zonas más alejadas se podría llegar a los 33ºC, no más. Hasta el miércoles mañanas relativamente fresquitas, bajando algunas jornadas de los 20ºC. Los cielos despejados y escasa nubosidad a partir del jueves. De los vientos moderados con los que empieza la semana a los flojos o muy flojos con los que acabaremos esta curiosa semana de contrastes en la provincia de Huelva.

(1) Como el idioma español, ninguno. Podemos construir una frase con seis palabras, la mitad de ellas verbos y además el mismo ¡¡¡Viva El tesoro de la lengua castellana y viva don Sebastián de Covarrubias!!!