El tiempo en Huelva: Excelentes temperaturas en este fin de verano tan primaveral

Tenemos el anticiclón, o el movimiento de la vaguada en su desplazamiento hacia el este, como aliados para celebrar una semana más este tiempo cuasi primaveral que estamos disfrutando.

Desde luego el tiempo va a estar la mar de complicado esta semana en buena parte de España. Y digo la mar porque desde el Atlántico llegan al noroeste borrascas que se cuelan gracias a la situación de la vaguada, y porque desde el mar Mediterráneo llega un exceso de humedad, y recuérdese que el mar Mediterráneo se está convirtiendo con el despropósito de la contaminación, en auténtico caldo de puchero, luego más aire cálido ascendente cargado de ese caldo, de esa humedad queremos decir. Pero en Huelva, anticiclón que te crio y las temperaturas en descenso gracias a esa vaguada, amparando unas borrascas que no nos afectan más que en lo de este magnífico descenso de temperaturas. En principio parece ser que el viernes puede haber un cambio, puntual, de tiempo y las temperaturas podrían volver a subir, pero este septiembre promete ser excelente en cuanto a las temperaturas, aunque, ay, más seco que un tollo.

Esperábamos que hoy lunes cayera algo de agua, aunque fuera para tranquilizarnos, pero ha caído mismamente lo que cayó en el Conquero (1). Ahora, cuando escribo estas líneas y después de haberme metido en los innúmeros mapas de la ECMWF, compruebo con solo asomarme a la ventana que el sol luce tal como va a estar luciendo toda la semana, con algo de nubosidad, pero más por adornar que otra cosa. Luego, resumiendo, tiempo primaveral, sumamente agradable, totalmente anticiclónico y muy a propósito para subirse al Conquero y si no hubiera tanta edificación ver los cuatro pueblos que desde el cabezo se ven, San Juan del Puerto, Moguer, Gibraleón y Trigueros, porque Niebla, aunque no se ve, sí que merece una visita (2). Veamos por comarcas cómo vamos a tener la semana, aunque ya os digo que divina.

Predicción por comarcas del 8 al 12 de septiembre

Sierra. El vaivén térmico hará descender las temperaturas, siempre por debajo de los treinta, y volver a subir moderadamente a finales de esta semana. De agua, nada o anecdótica si hubiera algo. Las temperaturas mínimas podrán bajar en algunas zonas hasta los diez grados esta semana. Cielos despejados y escasa nubosidad que podría traer esas escasas precipitaciones que anunciábamos. Vientos del noroeste, flojos que podrían ser moderados, pero sin rachas importantes.

Andévalo. Descenso en las máximas y en las mínimas, el cual podría sufrir un cambio importante el viernes, con una vuelta a los 35ºC en la parte más oriental, en el Andévalo minero. Los cielos despejados con alguna nubosidad, pero nada de agua. Los vientos vendrán del noroeste y serán moderados, aunque sin rachas de consideración.

Campiña-Condado. El vaivén que vamos a tener con las temperaturas en toda la provincia, aquí será más evidente. Máximas que descienden a partir de mañana, por debajo de los treinta en muchos lugares, y el viernes vuelven a subir incluso a los 36ºC. Con las mínimas pasará algo parecido, pero serán siempre agradables, sin noches excesivamente calurosas. Los cielos estarán normalmente despejados, con pocas nubes, y los vientos toda la semana moderados, del noroeste y sin rachas de consideración.

Litoral. Bajada de las máximas y de las mínimas, sin volver a alcanzarse los treinta hasta finales de semana. Un tiempo excelente, aunque algún día, sobre todo en el litoral, los vientos, del norte o del noroeste y que en todo caso serán moderados, puedan apretar en alguna racha puntual. Cielos despejados con muy escasa nubosidad.

(1) Por si afortunadamente tengo algún lector que no sea de por aquí, debo aclararles que lo que cayó en el Conquero fue un mojón como la pata de un ropero.

(2) Cada sábado del verano un millar de personas van a Niebla a disfrutar del Festival de Teatro y Danza. De paso pueden comprobar cómo han ido las obras de restauración de las murallas y de la alcazaba. Algo impresionante y que creíamos que no íbamos a ver en vida cuando lo anunciaron hace cuarenta años. Pero sí, las obras avanzan y a día de hoy Niebla, sus murallas, son un recurso turístico de primerísimo orden.