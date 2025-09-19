El viaje en tren más bonito del mundo está a sólo unas horas de Huelva y se puede hacer por 15 euros

Según la revista Traveler, uno de los viajes en tren más bonitos del mundo se encuentra muy cerca de Huelva y es una experiencia que cualquier viajero puede disfrutar por un precio realmente asequible. Se trata de la línea ferroviaria que une Oporto con Pocinho, en el norte de Portugal, un recorrido que atraviesa más de 20 ciudades y pueblos a lo largo del valle del río Duero y que ofrece paisajes espectaculares.

El trayecto completo puede iniciarse en Oporto o en Pocinho, ya que se puede realizar en ambos sentidos. Los precios varían entre 8,35 y 26,10 euros, lo que convierte a este viaje en una de las escapadas más atractivas y económicas para quienes viven en Andalucía occidental. Los viajeros que ya lo han recorrido destacan especialmente el tramo comprendido entre Régua y Pocinho, considerado el más bello por la proximidad al río, los viñedos en terrazas y la sucesión de pequeños pueblos que conservan la esencia del Portugal más auténtico.

Oporto, punto de partida o final del recorrido

Además del viaje en tren, la ciudad de Oporto es en sí misma un destino imprescindible. Entre sus lugares más icónicos se encuentra la Ribeira, declarada Patrimonio de la Humanidad, un barrio histórico a orillas del Duero lleno de coloridas fachadas, restaurantes tradicionales y terrazas con vistas a los famosos puentes de la ciudad. Muy cerca, al otro lado del río, en Vila Nova de Gaia, esperan las legendarias bodegas donde se produce el vino de Oporto, una visita obligada para los amantes de la enología.

Oporto Adobestock

Otro punto ineludible es la Librería Lello, considerada una de las más bonitas del mundo e inspiración para escritores y cineastas, junto a la Torre de los Clérigos, desde cuya cima se obtiene una de las mejores panorámicas de la ciudad. El Mercado do Bolhão, la Catedral de la Sé y la modernista Casa da Música completan una agenda que convierte a Oporto en el complemento perfecto para este viaje ferroviario único en Europa.