Adrián Hernández: «Hemos desaprovechado la ocasión de irnos del Colombino con una victoria solvente»

Adrián Hernández, técnico del Águilas FC, ha manifestado al término del encuentro finalizado sin goles ante el Recreativo que «hemos desaprovechado la ocasión de irnos del Colombino con una victoria solvente».

Hernández ha expuesto que ha sido «un partido disputado», con un «factor importante» como «el viento a favor y en contra». Detalló que «hemos entrado bien. En la primera media hora hemos sido dominantes, pero no sirve de nada si no lo aprovechas».

«Estoys bastante decepcionado»

«Estoy bastante decepcionado. Había muchas posibilidades de hacerle daño al Recreativo y hacerle daño», ha comentado el técnico visitante, que apreció que en los últimos minutos de la primera parte «el Recre ha estado mejor».

En la segunda, ha relatado que «teníamos posibilidad de hacerles daño y los últimos 15-20 no me ha gustado nada el partido, con dos jugadores descolgados y teníamos mucho espacio a la espalda».

«He visto un cambio grande en el Recre»

En cuanto a si ha visto un Recre distinto con su nuevo entrenador, ha señalado que no conoce a Pedro Morilla, pero sí a Arzu tras muchos enfrentamientos. «Arzu y yo nos conocemos mucho. Le he visto al equipo un cambio de actitud, producto de la situación y los cambios de entrenador. A la hora de disputar y hacer un esfuerzo extra, de juntarse y disputar. He visto un cambio grande. A nivel táctico, la formación y distribución es parecida, pero le ha metido variantes, como ser más profundos con balón por fuera».