Recreativo de Huelva - Águilas en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto del partido de Segunda RFEF 2025-2026

El Recreativo de Huelva inicia este domingo una nueva era a partir de las 12.00 horas en el estadio Nuevo Colombino. Se estrena en su banquillo como técnico Arzu, que llega tras la destitución de Pedro Morilla. El exfutbolista sevillano debuta vomo albiazul ante el Águilas FC, el líder del grupo cuarto de la Segunda RFEFE, con la misión de cambiarle el rumbo al equipo.

El nuevo entrenador del Decano llega al choque con muchas bajas pero también con la idea de hacer valer como revulsivo las ideas que trae para que el equipo funcione mejor.

Su rival, que sólo ha perdido dos encuentros, ha demostrado hasta el momento ser el equipo más regular del equipo.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido en nuestro directo:

Actualizar Actualizado Hace 1 minuto

Ver narración completa

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}