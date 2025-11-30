Recreativo de Huelva - Águilas en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto del partido de Segunda RFEF 2025-2026

Directo
El Recreativo de Huelva inicia este domingo una nueva era a partir de las 12.00 horas en el estadio Nuevo Colombino. Se estrena en su banquillo como técnico Arzu, que llega tras la destitución de Pedro Morilla. El exfutbolista sevillano debuta vomo albiazul ante el Águilas FC, el líder del grupo cuarto de la Segunda RFEFE, con la misión de cambiarle el rumbo al equipo.
El nuevo entrenador del Decano llega al choque con muchas bajas pero también con la idea de hacer valer como revulsivo las ideas que trae para que el equipo funcione mejor.
Su rival, que sólo ha perdido dos encuentros, ha demostrado hasta el momento ser el equipo más regular del equipo.
Sigue aquí el minuto a minuto del partido en nuestro directo:
Varias ausencias en el Decano
Arzu tien e varias bajas para este choque. No podrá disponer de los lesionados de larga duración David Gil y Álex Carrasco. A ellos se suman Leo Mascaró y Pineau. Además, José Carlos cumplirá en esta jornada el primero de los dos partidos de suspensión derivados de la expulsión que sufrió en Jaén.
Para este encuentro se estrena Arzu, que suple al destituido Pedro Morilla. Recordamos que dijo en su presentación:
Arzu: «Somos un equipo de Segunda RFEF pero somos el Recreativo de Huelva». Dice en su presentación que no le gustaba cómo estaba ordenado el equipo con Morilla y que la situación actual no es tan mala.
Ve a la plantilla capacitada para lograr el ascenso y quiere quitar los miedos en el Colombino: «Jugar aquí al que le tiene que pesar es al equipo contrario».
