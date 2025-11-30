Crónica Recreativo -Águilas: Arzu tiene trabajo por hacer (0-0)

El Recreativo de Huelva está en reconstrucción en mitad de la temporada y tiene un nuevo entrenador para esta tarea, Arzu, pero ya sabemos que el fútbol no espera a nadie y la afición del Decano demanda victorias para cumplir con el objetivo de ascender. Ahora mismo la realidad del Recre parece lejos de esa posición, tanto en la tabla como por lo que propone en el campo. En el estreno del técnico sevillano su nuevo equipo empató sin goles ante el Águilas y se demostró que tiene mucho trabajo por hacer con su plantilla.

El Recreativo no pasó excesivos apuros en defensa y rindió a un buen nivel, con una destacada actuación de Juancho y Alberto Vela. Hacia adelante fue capaz, por minutos, de pisar área con regularidad y buscar opciones por el centro y por las bandas, pero ahí se notó su falta de lucidez. De tantas llegadas sólo pudo sacar unas cuantas ocasiones de gol y aún menos remates entre los tres palos. Los jugadores albiazules le pusieron voluntad, pero no tuvieron ni inspiración ni acierto ante el líder, que no evidenció su condición en el plano ofensifo, pero que defendió bien, atascó al equipo onubense y pareció sentirse cómodo con el empate.

El Decano lo intentó hasta el final con más corazón que cabeza y suma un punto que le sirve de poco en su batalla en la clasificación. Es el punto de partida de Arzu, que para hacer carrera como albiazul tiene que sacar mejores cosas de su plantilla.

Cuatro cambios en el once

En su primer once, entraron con respecto al equipo que cayó en Jaén Alberto Vela, Juancho, Mario Da Costa y Caye Quintana por Néstor Senra, José Carlos, Javi Castellano y Roni. El equipo completo lo integraron Jero Lario; Alberto Vela, Bonaque, Juancho, Alberto López; Mena, Álex Bernal; Antonio Domínguez, Paolo Romero, Mario Da Costa; y Caye Quintana. Se quedaron en el banquillo se quedan Manu, Néstor Senra, Dani Romero, Évora, Camará, Javi Castellano, Arcos, Iván Romero y Roni.

Los jugadores del Decano, animados por una afición con ganas de hacer borrón y cuenta nueva, saltaron al campo con ganas, tratando de igualar las fuerzas con el líder. En los primeros minutos el duelo fue igualado pero sin jugadas de excesivo peligro. Lo más noticioso fuer que la defensa albiazul se cargó con dos tarjetas en 15 minutos, vistas por Alberto Vela y Alberto López.

Entre los acercamientos que se produjeron hubo una contra que condujo Caye Quintana, que continuó Mario Da Costa y Vela forzó el córner, pero no tuvo consecuencias. Sobre el minuto 22 Pepe Mena trató de romper con la tendencia de falta de acciones de peligro con un tiro lejano que despejó el portero visitante, Salcedo. Luego dispuso Antonio Domínguez de una falta que remató fuera Juancho.

El Águilas por su parte, bando en el que vio una tarjeta Mario Abenza, intentó marcar con una falta que envió fuera Mateo Enríquez. Hacía circular bien el balón, pero no era capaz de crear desequilibrio en los últimos metros. Con el paso de los minutos también se cargó de tarjetas para tratar de frenar al Recre.

Paolo tuvo la ocasión más clara

Tras una primera parte muy discreta, el Recre mejoró en los últimos minutos. En el minuto 40 llegó la oportunidad de adelantarse. El portero visitante Salcedo despejó de puños un centro lateral y proyectó el esférico hacia el centro del área. Entonces controló con el pecho el balón Paolo y enganchó el disparo con la zurda, que se fue por encima del larguero.

La primera parte se cerró tras más de 45 minutos de más imprecisiones que aciertos, con mucha voluntad de los albiazules pero poca claridad en los momentos clave de las jugadas.

En la segunda parte entró Iván Romero por Pepe Mena en el centro del campo y el equipo poco a poco fue elevando la presión y se fue acercando más al marco rival. Se mostró más incisivo y enlazó varios centros peligrosos y balones al área que no pudieron acabar en un remate claro. Sobre el minuto 60 centró Alberto Vela, despejó de puños Salcedo y no logró conectar con el balón ningún recreativista.

Fueron pasando los minutos y el Recre no terminaba de tener acierto y claridad en los últimos metros para inclinar la balanza a su favor. Consiguió que el balón estuviera más en el área de un Águilas que parecía conformarse con el empate, pero no daba con un remate claro. Entraron Roni y Dani Romero para buscar ese plus, pero a los albiazules le costaba encontrar gritas en su rival.

Al falta de 10 minutos para el final una fría inquietud atravesó la grada del Colombino. Una ocasión del Águilas casi es gol. La desbarató providencial Juancho, que cortó el remate de Kevin Manzano. A partir de ahí el Recre insistió con ganas una y otra vez, pisó área, puso centros e intentó encontrar huecos, pero no tuvo éxito ni remates que pudieran convertirse en gol, por lo que el marcador no se movió. Arzu tiene mucho trabajo por hacer.

RECREATIVO DE HUELVA -ÁGUILAS FC (0-0) DÉCIMOTERCERA JORNADA GRUPO IV SEGUNDA RFEF. NUEVO COLOMBINO RECREATIVO: Jero Lario; Alberto Vela (Néstor Senra, m. 84), Bonaque, Juancho, Alberto López (Dani Romero, m. 75); Pepe Mena (Iván Romero, m. 46), Álex Bernal; Antonio Domínguez, Paolo Romero, Mario Da Costa (Antonio Arcos, m. 69); y Caye Quintana (Roni, m. 75).

ÁRBITRO: Anas Bakali Bentaleb (Colegio Madrileño) Amonestó en los locales a Juancho, Alberto López, Iván Romero, Bonaque; en los visitantes, a Mario Abenza, el técnico Adri Hernández, Fer Martínez, Ángel López