Arzu: «Estoy contento por la actitud y la entrega, pero hay mucho que trabajar»

El técnico del Recreativo de Huelva, Arzu, se mostró en rueda de prensa no contento del todo con el juego de su equipo, que empató sin goles con el Águilas. Reconoció el esfuerzo de sus jugadores, pero también que hay aspectos que mejorar.

«Ha sido un partido con nu rival muy complicado, muy fuerte y físico, que trabaja muy bien el juego directo y la segunda jugada y que nos lo ha complicado mucho. En la primera línea nos han cerrado muy bien las líneas de pase y nos hemos atascado bastante», comenzó señalando.

También comentó el entrenador sevillano que ha sido partido «sin muchas ocasiones» y que «hay mucho que trabajar. Estoy más satisfecho por la actitud y la entrega y el empeño de buscar el campo rival. Hemos sido valientes manteniendo una línea alta».

Habrá fichajes en el mercado de invierno

«Siento tras estos tres días de entrenamientos que hay equipo y talento. Han demostrado en espacios más reducidos esa fluidez y soluciones que no hemos encontrado hoy. Esperaba más nivel y hay mecanismos que vamos a tener que corregir», explicó el técnico, que también avanzó que «en el mercado de invierno nos tendremos que reforzar, pero por cosa de número, por los lesionados, y por dar un saltito más de calidad».

No obstante, Arzu también valoró que «hemos mantenido la línea alta y hemos sido valientes», aunque insistió en que «no me voy satisfecho con el juego y cómo se ha desenvuelto el equipo en ciertas situaciones». Añadió que «nos falta fluidez todavía pero el esfuerzo de los chicos es bueno. :levamos tres días y hemos tocado mucho táctico y es mucha información, pero esperemos que lleguemos a ser lo que queremos.

Vela y López, con sobrecarga

Particularizando, indicó que Alberto Vela y Alberto López se han retirado con sobrecargos, a falta de someterse a pruebas. En cuanto a sus actuaciones, indicó que ambos recibieron con amplitud y tuvieron proyección ofensiva. También ensalzó el «mucho equilibrio» que dio con su entrada en la segunda parte Iván Romero, que suplió a Pepe Mena.

De Juancho comentó que «había jugado sólo un partido y ha sido muy inteligente, pese a jugar muchos minutos con tarjeta. Ha sabido solventar la situación con jugadores frescos y estoy muy satisfecho con el nivel que ha mostrado».

Sobre las posiciones de los tres jugadores que actuaron por detrás de Caye Quintana, con Antonio Domínguez por dentro y Paolo y Da Costa en las alas, Arzu indicó que el puntaubrieño «tiene un talento brutal y lo ha demostrado con los centros en los últimos cinco minutos, lejanos y difíciles, y también tiene un gran último pase por dentro. Además ahí le quitamos el esfuerzo de ida y vuelta por banda».