RECREATIVO-XEREZ

Alberto López: «Tenemos que trabajar en aprovechar más los buenos minutos»

El defensa albiazul asegura que el estuario está «jodido con esta derrota»

Crónica Recreativo-Xerez: Tratado de la contundencia inversa (1-2)

Recreativo de Huelva - Xerez en directo: minuto a minuto, goles y resultado del partido de Segunda RFEF 2025-2026

Alberto López, a la derecha en el once inicial
Alberto López, a la derecha en el once inicial alberto díaz
Mario Asensio Figueras

Mario Asensio Figueras

Huelva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El lateral zurdo del Recreativo de Huelva, Alberto López, manifestó en rueda de prensa tras la derrota por 1-2 ante el Xerez Club Deportivo que «tenemos que trabajar en aprovechar más los buenos minutos».

«El vestuario está jodido con esta derrota. Creo que hemos tenido fases buenas dentro del partido. No hemos merecido perder y al final los errores se pagan en todas las categorías y nos priva de puntuar en casa», comenzó diciendo el jugador.

Pérdida de intensidad

López comentó que «los primeros 25 minutos fueron muy buenos y nos falta darle continuidad y ser más determinantes para tener el premio del gol». También expuso que «una vez que se paró el partido hemos pedido esa intensidad y a partir de ahí en 10 minutos se ha visto ante esas segundas jugadas y caídas de ellos».

«Nosotros teníamos claro el plan. Volcarnos para hundirlos y ellos salir a la contra. Nos han marcado en una pérdida nuestra y tenemos que trabajar en aprovechar más los buenos minutos nuestros».

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app