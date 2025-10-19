Alberto López: «Tenemos que trabajar en aprovechar más los buenos minutos»

El lateral zurdo del Recreativo de Huelva, Alberto López, manifestó en rueda de prensa tras la derrota por 1-2 ante el Xerez Club Deportivo que «tenemos que trabajar en aprovechar más los buenos minutos».

«El vestuario está jodido con esta derrota. Creo que hemos tenido fases buenas dentro del partido. No hemos merecido perder y al final los errores se pagan en todas las categorías y nos priva de puntuar en casa», comenzó diciendo el jugador.

Pérdida de intensidad

López comentó que «los primeros 25 minutos fueron muy buenos y nos falta darle continuidad y ser más determinantes para tener el premio del gol». También expuso que «una vez que se paró el partido hemos pedido esa intensidad y a partir de ahí en 10 minutos se ha visto ante esas segundas jugadas y caídas de ellos».

«Nosotros teníamos claro el plan. Volcarnos para hundirlos y ellos salir a la contra. Nos han marcado en una pérdida nuestra y tenemos que trabajar en aprovechar más los buenos minutos nuestros».