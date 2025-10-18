Previa Recreativo-Xerez: Un clásico derbi andaluz en otra realidad (12.00 h, online)

El Recreativo de Huelva vuelve a vivir un derbi histórico andaluz ante el Xerez Club Deportivo este domingo a partir de las 12.00 horas en el estadio Nuevo Colombino. Este enfrentamiento, que en su día se jugó por un ascenso a Primera y que cayó del lado albiazul, vuelve a celebrarse en una categoría inferior, la Segunda RFEF, pero con la misma pasión e interés por parte de los aficionados de un bando y otro.

La prueba es que desde Jerez de la Frontera vendrá alrededor de mil aficionados y que la hinchada albiazul también está preparada para lo que debe ser una fiesta del fútbol y de rivalidad puramente deportiva, como ha sido en otras muchas ocasiones. No obstante, se prevé un importante dispositivo policial para controlar la situación.

Separados por tres puntos en la tabla

Sobre el césped, el Recre se mide a un equipo también aspirante a los puestos nobles de la tabla, aunque de momento el cuadro xerecista es décimo con 8 puntos tras dos victorias, dos empates y dos derrotas, con cinco goles a favor y cuatro en contra. El Decano por su parte es cuarto con 11 puntos, los mismo que la Deportiva Minera, el Real Jaén y Águilas FC. Por delante, sólo están la FC La Unión Atlético (12 puntos) y el CD Extremadura (14).

El Decano llega al encuentro tras empatar 1-1 con la Deportiva Minera en un campo en el que no fue capaz de decantar la balanza a su favor con el rival en inferioridad numérica. El técnico, Pepe Morilla, defiende que su equipo está haciendo las cosas bien y debe ir creciendo, mientras que desde la afición se mantiene la exigencia.

Hasta el momento el Recre no ha logrado dos victoria seguidas en seis partidos, prueba de que el equipo ahora mismo no está por encima del resto ahora mismo y que también, como dice el técnico, hay equipos muy competitivos y capacitados en este grupo.

Con todos disponibles para el once

El técnico Pedro Morilla tendrá por primera vez esta temporada a toda la plantilla disponible, una situación que le permite elegir mejor y poder armar una convocatoria más competitiva.

La posible convocatoria saldría de estos 26 jugadores: los porteros Jero Lario y David Gil; los defensas, Néstor Senra, Álex Carrasco, Bonaque, José Carlos, Leo Mascaró, Juancho Villegas, Alberto López y Dani Romero; los centrocampistas: Javi Castellano, Viedma, Malam Camará, Pepe Mena, Álex Bernal, Iván Romero, Alberto Vela, Mario da Costa, Antonio Domínguez, Paolo Romero, Antonio Arcos y Pablo Évora; y los delanteros Caye Quintana, Roni, Pineau y Juan Almeida.

El posible once sería el formado por Jero Lario en portería con Álex Carrasco, Bonaque, José Carlos, Dani Romero; Javi Castellano; Antonio Arcos, Álex Bernal, Iván Romero, Paolo Romero; y Caye Quintana.

Posible once del Xerez

El conjunto jerezano venció en su último partido por 1-0 al Almería B, su segunda victoria de la temporada.

En este encuentro formó de inicio con Ángel de la Calzada, Chacartegui, Guille Campos, Moisés, Josete, Adri Rodríguez, Ismael, Jaime López, Mati Castillo, Franco y Nané.