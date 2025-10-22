Ambicioso Leo Mascaró: «Tengo dos pedazos de centrales por delante pero estoy seguro de que volveré a jugar»

El polivalente zaguero del Recreativo de Huelva Leo Mascaró ha pasado esta mañana por la sala de prensa del Nuevo Colombino después del entrenamiento y ha comenzado recordando cómo fue su golazo de falta en la derrota albiazul del pasado domingo por 1-2 contra el Xerez Club Deportivo.

«Siempre se me han dado bastante bien las faltas y cuando se la hicieron a Paolo no tuve ninguna duda. Pedí la pelota, tenía mucha confianza y sabía que la iba a meter», comentó, reconociendo también que esa acción le dio moral a nivel personal: «Cuando uno mete gol, sea delantero, central o mediocentro le da mucha confianza. Entré casi sin calentar y en una posición en la que prácticamente no había jugado nunca (la de lateral zurdo). En la primera parte no me encontré bien del todo pero después del gol mejoré bastante».

Sobre la pérdida de la titularidad en el centro de la zaga en detrimento de Bonaque y José Carlos, Mascaró recalcó que «a nadie le gusta perder el puesto cuando vienes jugando, pero no queda otra que seguir trabajando y mejorando día a día en los entrenamientos. Jugar en el Recreativo de Huelva no es nada fácil y más teniendo a dos pedazos de centrales por delante. El que decide es el míster y yo tengo que seguir trabajando porque pronto o tarde estoy seguro de que volveré a entrar».

Del estado anímico del Recre tras salir de los puestos de 'play-off' de ascenso, comentó que «después del partido la sensación no fue nada buena porque prácticamente lo teníamos todo de cara para ganar el encuentro y al final lo perdimos en una jugada. Fue un golpe duro para todo el equipo y el cuerpo técnico pero las derrotas te hacen mucho más fuerte y estamos trabajando muy duro día a día. Tenemos un equipazo y está claro que vamos a revertir la situación».

Reconocía el jugador procedente del filial del Sevilla la presión y responsabilidad que tienen los que visten la camiseta del Decano: «Hay bastante diferencia entre un filial y un primer equipo porque al final estamos en el Recre y en cada partido en casa hay 10.000 personas viéndonos en la grada. La afición está viendo que no estamos ofreciendo nuestro mejor fútbol. Creo que muchas veces queremos hacer gol antes de que finalice la jugada y eso nos va creando un poco de ansiedad y nerviosismo porque van pasando los minutos y en casa queremos ser claros ganadores pero los resultados no están acompañando.

La Unión Atlético y la selección de Bielorrusia

De cara al choque de este domingo (Juan Cayuela, 11.30 horas) ante La Unión Atlético, Mascaró apuntó que «tenemos claro de lo que somos capaces y tenemos un equipo para plantarle cara a cualquier rival de la categoría, así que intentaremos dar nuestra mejor versión fuera de casa, donde estamos mejor que en casa. Iremos a por los tres puntos».

Por último, sobre su reciente internacionalidad absoluta con la selección de Bielorrusia, recalcó satisfecho que «fue una experiencia muy bonita porque entrenas con jugadores de primer nivel y te enfrentas a algunos de los mejores futbolistas del mundo. La verdad es que es un gustazo porque los chavales jóvenes vamos cogiendo madurez. A ver si se puede volver a repetir esta experiencia».