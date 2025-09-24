Antonio Arcos: «Si el Linares viene con el plan del Puente Genil a lo mejor le sorprendemos con otras cosas»

El centrocampista del Recreativo de Huelva Antonio Arcos ha sido uno de los protagonistas en la sala de prensa del Nuevo Colombino después del entrenamiento de esta mañana y ha comenzado dándole mucha importancia al triunfo logrado por el Decano el pasado fin de semana por 0-1 a domicilio contra el Estepona.

«Estamos con ganas de darle la primera alegría en casa a la gente. El otro día en Estepona no era fácil después de la derrota con la que llegábamos. Creo que no habíamos hecho las cosas mal en este partido pero al final perdimos y en Estepona logramos tres puntos importantísimos. Tenemos muchas ganas de que llegue el choque de este sábado», decía.

Recordaba la acción del gol de la victoria, obra de Caye Quintana, señalando que «la jugada viene de otro córner que sacó Paolo rápido y ellos la despejaron otra vez a córner. Le dije que me dejara sacarlo a mí porque veía que ellos estaban desprotegiendo esa zona. Amagué con el centro, vi a Caye solo y se la pasé y marcó el gol. Él se las sabe todas y se quedó ahí descolgado, así que creo que ayudó un poco que estuviese medio tocado y se quedara ahí. Nos ayuda dentro y fuera del campo mucho a los jóvenes y con él tengo una conexión especial y me llevo muy bien con él. Cuando se la damos a él si no va dentro, poco falta, y eso es un lujo para los compañeros. El gol fue una explosión de felicidad porque teníamos una gran presión por haber perdido el partido anterior en casa. Se ve en las fotos de alegría de la gente porque teníamos muchas ganas de ganar».

Antonio Arcos confía en alcanzar pronto la titularidad en el once albiazul de Pedro Morilla: «En pretemporada terminé con una pequeña lesión en el 'isquio' que me impidió jugar en Almería y poco después de haber marcado contra el Marbella. El otro día en Estepona estuve con confianza en la media horita que tuve. Ya estoy al cien por cien y tengo muchas ganas de ayudar al equipo y de mostrar todo mi fútbol para la gente de Huelva. Estoy a disposición del míster para jugar o de titular o saliendo en la segunda parte. Todos queremos jugar de inicio y creo que todos estamos preparados para hacerlo, pero desde la lesión era difícil salir de titular porque es difícil coger el ritmo y hay que ir poco a poco».

Competencia sana

El centrocampista habla de competencia sana en su puesto enm la plantilla recreativista. Al respecto, comentó que «jugamos de extremos los tres, tanto Paolo como Mario y como yo, pero en mi carrera he jugado también mucho por dentro en la mediapunta. Ellos me dieron la enhorabuena por el rato que estuve bien en Estepona y yo a ellos igual. Antonio Domínguez también puede jugar por dentro y es una competencia sana y en la que nos vamos retroalimentando unos otros. Unas veces le tocará jugar a uno y otras a otro. Todos podemos jugar juntos. El míster sabe que me siento más cómodo jugando en la izquierda pero también he jugado en muchas ocasiones en la derecha. El objetivo es que todos ayudemos al equipo a ganar porque todos somos una familia».

Por último, sobre el Linares, que visitará este sábado el Nuevo Colombino a partir de las 18.30 horas, Arcos recalcó que «en esta categoría cualquier equipo te puede hacer daño y tiene sus armas. El otro día se vio con el Puente Genil que tenían un plan claro de salir a la contra. El Linares es un equipo peligroso que todavía no ha perdido y es posible que sea un rival que esté ahí arriba en la tabla. Vendrá a competir y a intentar lograr los tres puntos este sábado. De los errores se aprende y nosotros vimos lo que hizo el Puente Genil y hemos corregido esos fallos. Si vienen con ese plan a lo mejor los sorprendemos nosotros con otras cosas».