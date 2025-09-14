Recreativo de Huelva-Puente Genil, en directo (18.30 h.): resumen, goles y el minuto a minuto

El Decano recibe al Puente Genil en partido correspondiente a la segunda jornada de liga buscando su segundo triunfo consecutivo para refrendar así el buen inicio de temporada. El objetivo es claro para el Recreativo de Huelva: sumar la segunda victoria de la temporada y la primera ante su gente. Tras el triunfo cosechado en Almería la pasada semana, el equipo de Pedro Morilla se presenta en el Nuevo Colombino con carencias en el equipo titular, pero con la moral alta y el respaldo de una afición que ha vuelto a demostrar su fidelidad con una cifra de socios impropia de la categoría.

17:50 La afición, expectante Se espera un ambiente de gala en el Nuevo Colombino para este estreno liguero del Decano en casa. La afición ha respondido de forma espectacular superando la cifra récord de 12.000 abonados, que llevarán en volandas al equipo de Pedro Morilla. De momento, así lucían hace unos minutos las gradas vacías. 17:43 A por los tres puntos Encara esta primera cita el Decano con la intención de no abandonar la senda de la victoria, iniciada en el primer choque disputado la pasada semana contra el filial almeriense. 17:34 ¡Comenzamos! ¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del partido entre el Recreativo de Huelva y el Puente Genil F.C., correspondiente a la segunda jornada del campeonato liguero del grupo IV de Segunda RFEF que se disputa en el estadio Nuevo Colombino!

