Clasificación del Recreativo en el grupo IV de la Segunda RFEF, resultados y partidos de la próxima jornada

La principal consecuencia de la derrota del Recreativo de Huelva ante el Xerez Club Deportivo por 1-2 es que el conjunto onubense se cae de los puestos de playoff, en los que había permanecido en las seis jornadas anteriores. Ahora se queda con 11 puntos tras tres victorias, dos empates y dos derrotas en el grupo cuarto de la Segunda RFEF.

En la clasificación del grupo se coloca como líder la CD Minera, que alcanza los 14 puntos, los mismos que tiene el CD Extramadura. Completan la zona playoff con 12 el FC La Unión Atlético, el Real Jaén y el UCAM Murcia. El Recre es de momento sexto con 11 puntos, los mismos que tiene el Xerez CD y el Águilas FC, con un partido menos.

Resultados de la séptima jornada

CD Estepona FS - Yeclano Deportivo (0-2)

Almería B - UCAM Murcia CF (1-2)

Linares Deportivo - CF Lorca Deportiva (1-3)

Recreativo de Huelva - Xerez CD (1-2)

CD Minera 1-0 FC La Unión Atlético (1-0)

Puente Genil FC 1-1 Real Jaén FC (1-1)

UD Melilla - Club Atlético Malagueño

Club AtléticoAntoniano - CD Extremadura

Xerez Deportivo FC - Águilas FC

Partidos de la octava jornada

UCAM Murcia CF - CD Estepona FS (sábado, 17.30 horas)

CD Extremadura - Xerez Deportivo (sábado, 18.00 horas)

Yeclano Deportivo - Linares Deportivo (sábado, 18.00 horas)

Real Jaén CF - UD Almería B (sábado, 21.00 horas).

CF Lorca Deportiva - Puente Genil FC (domingo)

Club Atlético Antoniano - UD Melilla (domingo, 11.30 horas)

FC La Unión Atlético - Recreativo Huelva (domingo, 11.30 horas)

Xerez CD - CD Minera (domingo, 19.00 horas)

Club Atlético Malagueño - Águilas FC (domingo, 20.00 horas)