Pedro Morilla: «En el fútbol no se puede regalar»

El técnico del Recreativo de Huelva, Pedro Morilla, comentó en rueda de prensa sobre el encuentro que «creo que la primera parte no ha sido buena, quizás los primeros 20-25 minutos. Hemos tenido el control del balón pero no hemos creado excesivas ocasiones. A partir de ahí ha habido un momento que con el juego directo nos han generado incertidumbre, faltas y córners y así llegó el gol, cuando no habían hecho méritos suficientes».

En la segunda mitad, siguió explicando el entrenador sevillano, «deberíamos haber dado la vuelta al partido por todo lo que hemos hecho». Pero agregó que «en el fútbol no se puede regalar y hemos regalado el segundo gol. Paolo, que estaba haciendo un gran esfuerzo, ha dado un pase para atrás y nos ha costado el gol. Es joven y debe seguir formándose y aportando. Lo ha hecho en ataque».

Sumando todo, opinó Morilla que «hemos sido merecedores de la victoria, Tenemos que seguir trabajando para que los infortunios vayan a nuestro favor y no en contra».

«Dominio total»

Consideró el míster albiazul que «la dinámica ha sido de dominio nuestro total, pero la ansiedad puede mucho. El equipo demuestra que estamos bien en los entrenamientos pero luego hay factores que pueden afectar en el rendimiento físico, pero no es un factor de entrenamiento», contestó ante la pregunta de periodista sobre el cansancio que apreció en muchos jugadores.

También quiso comentar el entrenador que la baja de Álex Carrasco, que duró menos de 20 minutos y fue cambiado por Leo Mascaró, «nos ha condicionado». Detalló que «Antonio Domínguez interpretó bien lo que tenía que hacer y con ese movimiento hacia dentro hemos generado situaciones de superioridad. Nos ha condicionado porque buscábamos con Carrasco generar profundidad por ahí».

Un partido ganado de cuatro en casa

Morilla reconoció que el equipo no está al nivel que les gustaría en casa. «Está claro que no estamos sumando los puntos que deberíamos en casa, es obvio. Está claro que tenemos que ser mucho más poderosos en nuestro campo. Queremos que sea un fortín y a día de hoy no lo hemos conseguido».

Justificó este desenlace comentando que «no estamos ganando los partidos. Estamos teniendo las situaciones en finalización y defensivamente que no estamos sabiendo solventarlas. Los partidos son detalles y no estamos siendo poderosos ni en nuestra área ni la contraria», recalcó..

Apuesta por dos delanteros

Morilla apostó por situar de inicio a Caye y Roni en punta, situación sobre la que manifestó que «han hecho un buen trabajo en el primer tiempo, pero no hemos tenido la presencia que buscábamos con ellos y no ha sido suficiente para sacar el partido. Son jugadores buenos y compatibles pero no le hemos sacado rendimiento».

También entró en un debate de lo que se supone que es defender bien y opinó que «defender bien es que te generen poco y es verdad que de lo poco te sacan demasiado rendimiento y que para lo que hacemos en ataque no sacamos el rendimiento suficiente. Una de las claves de lo que nos está pasando en casa es que llegamos bastante más que el contrario y ellos poco y sacan mucho rédito. A nosotros nos está castigando mucho las pocas veces que nos llegan. El equipo defiende bien porque le generan muy poco y ahora hay que arreglar que lo poco que le generen no nos haga tanto daño».