Diego Galiano: «El Recreativo no ha merecido irse de vacío»

Diego Galiano, técnico del Xerez Club Deportivo, se mostró contento por la victoria por 1-2 ante el Recreativo de Huelva y valoró la raza de su equipo ante un gran rival como el Decano.

«Me esperaba tener más protagonismo con balón y con su buen hacer nos lo han quitado durante muchos momentos del partido, sobre todo en la segunda parte. Nos hemos enfrentado a un gran equipo, que trata bien el balón y llega con gente. Nos estaba faltando el acierto y con cuatro ocasiones hemos hecho dos goles. No venía siendo lo normal».

En la segunda parte, continuó analizando, «después del gol nos han tenido encerrados y han sido dominadores del juego. Pero hemos defendido muy bien y no ha habido situaciones claras de gol. Hemos tenido una contra para ponernos por delante y con el 1-2 hemos podido sentenciar y no ha sido así».

Reconoció Galiano que «en la primera parte nos ha faltado profundidad y el Recre ha hecho mucho pero muchas veces el fútbol es así de ingrato. Estoy contento por la victoria pero tengo que reconocer que el Recre no ha merecido irse de vacío en este partido». No obstante, volvió a insistir en que «hemos estado ordenado y defendido bien y la que hemos tenido a la contra hemos conseguido hacerles daño».