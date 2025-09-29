El Recreativo podría tener hasta seis bajas para recibir al Lorca Deportiva

El Recreativo de Huelva anda dubitativo en este inicio liguero, en el que ha cosechado dos triunfos, un empate y una derrota en su retorno a la Segunda RFEF. Y en parte una de las causas de que todavía no esté encontrando su mejor nivel se encuentra en la enfermería, y es que hay jugadores llamados a ser importantes que llevan tiempo lesionados y sin poder aportarle cosas al equipo y otros que acaban de superar molestias físicas y les está costando coger el ritmo de competición y estar al mismo nivel que sus compañeros.

De cara al choque del próximo domingo (Nuevo Colombino, 12.00 horas) ante el Lorca Deportiva, su entrenador, Pedro Morilla, nuevamente va a estar bastante pendiente de la enfermería porque a día de hoy cuenta con cinco inquilinos. Todo apunta a que Sebastien Pineau y Alejandro Viedma todavía no van a poder entrar ni siquiera en la convocatoria, mientras que las previsiones sí que son más optimistas con el mediocentro Malam Camará y el delantero Roni, al que el míster albiazul espera como agua de mayo para que Caye Quintana tenga un refuerzo de garantías en la punta (hasta la fecha únicamente gozó de 36 minutos en el debut liguero en Almería).

Y al margen de esas cuatro dudas, también está ahora la de un pilar básico en los esquemas de Morilla como es el veterano Álex Bernal, que el pasado sábado en el choque ante el Linares tuvo que dejar su puesto en el descanso a Iván Romero debido a que se marchó lesionado al sufrir dos duras entradas en un gemelo por parte de sus rivales. En el caso de no poder actuar, jugadores como el propio Iván Romero, Alberto Vela o incluso Javi Castellano tienen opciones de salir de inicio ante el cuadro murciano. El canario ya ha gozado de minutos en las dos últimas jornadas ligueras y con su experiencia puede ser un hombre muy importante esta temporada en un Decano al que le está faltando controlar bien los partidos en el centro del campo.

Y el que también apunta a ser baja segura durante los dos próximos compromisos ligueros es el central Leo Mascaró, que fue titular ante el Almería B y el Puente Genil, jugó la segunda parte frente al Estepona y se quedó en el banquillo todo el choque frente al Linares.

Juancho Villegas

Y es que ha sido convocado por la selección de Bielorrusia (nació en Palma de Mallorca y tiene la doble nacionalidad) para disputar dos encuentros internacionales entre los días 9 al 12 de octubre frente a Dinamarca y Escocia. Será baja segura ante el Deportiva Minera y frente al Lorca Deportiva dependerá de si su selección le deja marcharse unos días más tarde a la citación, algo que parece poco probable.

Por lo tanto, Morilla deberá seguir contando con Manolo Bonaque y José Carlos en el centro de la zaga, con el jugador del Atlético Onubense subido esta temporada al primer equipo Juancho Villegas como recambio en caso de lesiones durante ambos partidos.