Clasificación del Recreativo de Huelva tras la cuarta jornada de la Segunda RFEF

Antonio Arcos presionado por un adversario durante el empate del Recreativo con el Linares

El Recreativo de Huelva continúa en puestos de 'play-off' de ascenso a la Primera RFEF después de que se hayan disputado cuatro jornadas en el grupo IV de la Segunda RFEF y pese a que el sábado no pudo pasar del empate (1-1) en el Nuevo Colombino frente al Linares.

El conjunto jiennense es uno de los cinco equipos del grupo que todavía no conoce la derrota, mientras que los otros cuatro son precisamente los conjuntos que a día de hoy están por delante del Decano en la clasificación.

Líder, con un pleno de victorias y 12 puntos de 12 posibles es el Extremadura. Y en zona de 'play-off' estarían, por este orden, el CD Minera (10), el Puente Genil (8), La Unión Atlético (8) y el Recre (7). El Jaén también tiene los mismos 7 puntos que el cuadro onubense.

Puestos de descenso

En cuanto a la zona de descenso a la Tercera RFEF, ocupan dichos puestos el Antoniano, Xerez Deportivo, Lorca Deportiva y Atlético Malagueño, todos ellos con sólo dos puntos, y el Almería B, que tiene tres. En el puesto de 'play-out' marcha el Estepona, con cuatro.

El próximo rival liguero del Decano será precisamente el Lorca Deportiva.